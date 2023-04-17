  • 27°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商湯20】商湯挫4%　軟銀上周四沽5000萬股商湯　套現1.39億

股市 10:33 2023/04/17

分享：

分享：

【商湯20】軟銀上周四沽5000萬股商湯　套現1.39億

人工智能（AI）股商湯 （00020） 再遭大股東、日本富豪孫正義旗下軟銀集團（Softbank）減持，聯交所披露，軟銀創投機構願景基金上周四（6日）場內出售5000萬股商湯，平均價每股2.7713元，套現1.39億元，軟銀商湯持股量由10.96%降至10.81%。

商湯挫周一（17日）跌4.1%，報2.81元。自4月11日高位3.7元計，累跌24%。

今次軟銀出售商湯後，其商湯B股持股量由14.14%跌至13.95%，跨越整數觸發披露責任。據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，軟銀在最新沽貨賬面賺21.0%。

若以軟銀在3月21日仍持有38.34億股商湯推算，軟銀在3月22日至4月6日累計減持2.15億股，以期間商湯每股平均價2.85元計，減持貨值約6.15億元。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

相關文章：

【大行報告｜20】商湯曾升6%　券商稱商湯具估值溢價、看好SenseNova助收入快速增長

【商湯20】AI取代工作？商湯CEO：只屬生產力工具　編輯類工作或最快迎AI商業化

編輯：李哲毅

商湯－W（00020） 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【A股動向】中移動A股市值達2.2萬億人幣　超越貴州茅台、榮登A股市值最大公司

下一篇文章

【周大福1929】周大福升半成　上季港澳同店銷售增長96.5%　黃金首飾及產品同店銷售及單價均升逾倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
【Morning精點】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家｜恒生銀行地面分行延長半小時至5點關門｜天水圍價購太古城2房
【Morning精點】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家｜恒生銀行地面分行延長半小時至5點關門｜天水圍價購太古城2房
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤　銀行體系結餘跌至563億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤　銀行體系結餘跌至563億（不斷更新）
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款