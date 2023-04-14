【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化

▲ 創新科技及工業局局長孫東表示，根據國際管理發展學院最新發表「2023年智慧城市指數」，香港已從2021年的第33位躍升至第19位，反映香港的智慧措施已開始逐步成型。（資料圖片）

在今（14日）財務委員會特別會議上，創新科技及工業局提到《香港智慧城市藍圖2.0》自2020年底公布，有約70%相關智慧措施已完成或持續推行，但陳紹雄議員質疑，當中的完成度是否已具體反映在實際措施上，認為很多市民未必感受到這些措施已帶來更方便的智慧生活。

創新科技及工業局局長孫東表示，根據國際管理發展學院最新發表「2023年智慧城市指數」，香港已從2021年的第33位躍升至第19位，反映香港的智慧措施已開始逐步成型。

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他亦承認，相比起部分內地一線城市，例如北京和上海，香港在零售及餐飲行業的電子支持普及度方面，仍然是有所差距，是有補足的空間，但當中的主因，相信主要是因為香港作為多年的國際城市，外地旅客的支付都以信用卡為主，這種慣性或對本地市民有所影響，拖慢電子支付普及的進程，但未來也會針對這方面作進一步完善。

他又補充，香港政府對於智慧城市發展是有階段性，現時已率先在「智慧政府」、「智慧燈柱」等方面推廣。以智慧政府為例，他露為當局將提升政府服務「一網通辦」的能力，包括簡化登記流程，增強系統流量和安全性等，並預計2024年政府服務全面電子化，2025年前推動所有政府部門採用「智方便」提供一站式服務，實現「一網通」目標。

聯同各個部門 恆常檢討智慧燈柱成效

至於智慧燈柱，署理政府資訊科技總監黃志光則表示，也會聯同多個部門，包括路政處、天文台和運輸署等組成恆常小組，通過對智慧燈柱試點在網絡、數據收集傳輸成效和措施等方面的討論，製定恆常化機制及進行定期檢討。

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孫東也提到，「1823電話中心」的人手不足以應付每天逾萬宗的市民查詢，因此當局已積極研究引入人工智能（AI），包括已與創新香港研發平台「InnoHK」團隊，利用類似AI聊天機械人ChatGPT的技術，以進一步改善服務質素及人力資源安排等問題。

記者：陳卓賢

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