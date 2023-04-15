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【港元定存】長息快見頂　鎖定1年港元定存3.8厘息

07:43 2023/04/15

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季結後港銀的減息潮加劇。

    點擊圖片放大

港銀無懼走資，爭相減港元定期存款息，展望後市，市傳今年集資最多的IPO、珍酒李渡擬於下周招股，最多或募資約70億元；但相信凍資不多，不致抽緊銀根，遂料業界的減息潮持續。

  • 最新定存計劃：
  • 大眾財務1年3.75厘
  • 集友半年3.6厘
  • 星展半年及1年3.15厘
  • 大新半年3.1厘，跟9個月及1年看齊
  • 大眾銀行3個月3厘
  • 建行亞洲1年2.95厘
  • 花旗半年2.95厘
  • 交銀香港1個月2.8厘
  • 信銀國際1個月兩厘

本周高息榜以1年期大執位，基於大眾財務微削0.05厘至3.75厘，遂失落冠軍榜。至於半年期，集友及大眾財務齊減至3.6厘，跟東亞及南商看齊，4行位列亞軍。而3個月期僅小變，因交銀香港減3個月年息0.1厘至3.5厘，遂跌出3甲榜；反觀，東亞維持3.55厘而升級至第3位。

  • 高息榜︰
  • 7天︰恒生10.9厘
  • 1個月︰富融10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元
  • 3個月︰工銀亞洲3.8厘
  • 半年期︰富邦3.7厘
  • 1年期︰南商3.8厘，門檻100萬元，全期賺息3.8萬元
  • 2年期︰招商永隆3厘

此外，兩大小行鬥搶短存，延長原本於3月底到期的超高息：（1）中銀香港季結後再猛谷1個月手機開戶迎新賞4.8厘；以存款上限10萬元計，賺取400元利息，至6月底屆滿。（2）星展重推7天年息10厘，須先過兩關︰首先成為擁百萬元資產的豐盛理財客，再經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新錢計，貴客賺息9,589元，至4月底。

  • 比拼4大行︰
  • 1年︰渣打3.6厘、中銀及滙豐3.4厘、恒生3.1厘
  • 半年︰渣打3.4厘、中銀及滙豐3.2厘、恒生3.19厘
  • 3個月︰滙豐及中銀3.1厘、渣打3厘（只供中小企客戶）、恒生3.09厘
  • 1個月︰滙豐4厘（先兌換指定外幣）、中銀4.8（手機新開戶）及3厘（兌換外幣）、渣打0.635厘（只供中小企客戶）

檢視宏觀環境，4月上半場，金管局接錢後，銀行體系總結餘失守600億元，1個月拆息由升轉跌，現為2.81厘。星展香港環球市場策略師李若凡指，1個月拆息料於半年結前約在2.7厘到4.5厘上落，而今年底銀行總結餘料降至400億元，且相信本港毋須再加優惠利率（P）；即使P息再加，估計僅微升0.125厘。

上商研究部主管林俊泓料，1個月拆息在次季料介乎2.7厘到4厘。若聯儲局於5月4日加息0.25厘，但本港的加息周期已完結，令套息交易重燃，港銀的總結餘或失守400億元；一旦出現明顯走資，可能須掉頭加P息。

可是，隨着半年結、以及6月到8月為派息高峰期，外電估計包括內銀及油股等內企，派息總額約2,800億元，市料港元需求漸增，業界有望於今年中逐漸恢復加定存息。

順帶一提，發鈔行與虛擬銀行轉戰綫，鬥谷活期息。

中銀香港回應指，因應市場情況及業務策略，不時推出活期儲蓄存款優惠，讓客戶享有靈活存款服務。由即日起至5月31日，特選客戶於推廣期內可享活期儲蓄存款年利率優惠高達2.58厘，存款餘額需達50萬元或以上。

WeLab Bank新推活期存款息5厘，專攻特選客戶，須在推廣期內完成兩項任務︰

1. 開立GoWealth投資戶口，即可享2.5厘年利率；

2. 若客戶投資3萬元，更可享5厘活期息。

WeLab指可迎合存戶想活期存款享有較好利息，又希望資金作彈性部署；但名額有限，先到先得。

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本報記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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