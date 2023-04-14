【港元定存】長息快見頂 鎖定1年港元定存3.8厘息

▲ 季結後港銀的減息潮加劇。

港銀無懼走資，爭相減港元定期存款息，市料貸款疲弱，業界乏誘因高息吸存。本周雖僅得4個交易日，但全周竟多達8間港銀調整定存息，當中6減1加，另1間加完又減頻密調息。先說逆市加息，星展提高3個月或以上年息，當中最高息是半年及1年期，上調0.15厘後至3.15厘。

●集友、大眾財務全面減息0.05厘 1年期南商3.8厘稱冠

相反，素來打高息牌的集友及大眾財務，今天（4月14日）不約而同全面減息0.05厘，大眾財務目前最高息是1年期的3.75厘，集友是半年期的3.6厘。建行亞洲一周兩連減，更撤1年3厘息，只得2.95厘；花旗微削半年期0.02厘至2.95厘；交銀香港下調短存息，現時1個月報2.8厘；信銀國際狠削1個月短存0.8厘至險守兩厘。而大眾銀行加完又減，3個月僅險守3厘。

正因多行劈息，本周的高息榜以1年期大執位，基於大眾財務微削0.05厘至3.75厘，遂失落冠軍榜。至於半年期，集友及大眾財務齊減至3.6厘，跟東亞（00023）及南商看齊，4行位列亞軍。而3個月期僅小變，因交銀香港減3個月年息0.1厘至3.5厘，遂跌出3甲榜；反觀，東亞維持3.55厘而升級至第3位。

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綜觀各存期的高息榜︰

7天︰恒生（00011）10.9厘

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰工銀亞洲3.8厘

半年期︰富邦3.7厘

1年期︰南商3.8厘

以南商的門檻為100萬元，全期賺取3.8萬元利息

2年期︰招商永隆︰3厘

●搶短存超高息延期 中銀1個月4.8厘至6月底 星展重推7天年息10厘至月底

此外，兩大小行鬥搶短存，延長原本於3月底到期的超高息，分別為︰中銀香港（02388）季結後再猛谷1個月手機開戶迎新賞4.8厘；以存款上限10萬元計，賺取400元利息，至6月底屆滿。星展重推7天年息10厘，須先過兩關︰首先成為擁百萬元資產的豐盛理財客，再經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新錢計，貴客賺息9,589元，至4月底。

另比拼4大行︰

1年期︰渣打香港（02888）3.6厘

中銀香港及滙豐（HSBC）3.4厘

恒生（00011）3.1厘

半年期︰渣打3.4厘

中銀及滙豐3.2厘

恒生3.19厘

3個月︰

滙豐及中銀3.1厘

渣打3厘（只供中小企客戶）

恒生3.09厘

1個月︰

滙豐10厘（屬於股票獎勵計劃）及4厘（先兌換指定外幣）

中銀4.8（手機新開戶）及3厘（兌換外幣）

渣打0.635厘（只供中小企客戶）

檢視宏觀環境，4月上半場，金管局已3度接錢129.62億元，令銀行體系總結餘失守600億元，現僅得571.64億元。1個月拆息由升轉跌，現為2.81厘。

●季結後IPO料凍資有限 未虞抽緊銀根 銀行減息潮料持續

展望後市，市傳今年集資最多的IPO、珍酒李渡擬於下周招股，最多或募資約70億元；但相信凍資不多，不致抽緊銀根，遂料業界的減息潮持續。

星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，1個月拆息料於半年結前約在2.7厘到4.5厘上落，而今年底銀行總結餘料降至400億元，且相信本港毋須再加優惠利率（P）；即使P息再加，估計僅微升0.125厘。

上商研究部主管林俊泓料，1個月拆息在次季料介乎2.7厘到4厘。若聯儲局於5月4日加息0.25厘，但本港的加息周期已完結，令套息交易重燃，港銀的總結餘或失守400億元；一旦出現明顯走資，可能須掉頭加P息。

可是，隨着半年結、以及6月到8月為派息高峰期，外電估計包括內銀及油股等內企，派息總額約2,800億元，市料港元需求漸增，業界有望於今年中逐漸恢復加定存息。

投資界亦緊盯下周二（18日）內地公布首季GDP，憧憬中央續採寬鬆措施冀撑經濟，令跨境頭寸保持鬆動。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，內地全年經濟增長有望超過中央5%的目標，其中花旗分析員預計第一季經濟或按年增長3.8%。

●活期成另一戰綫 中銀2.58厘至5月底 匯立特選客享5厘有附帶條件

順帶一提，發鈔行與虛擬銀行轉戰綫，鬥谷活期息。分別為︰中銀香港回應本報查詢指，因應市場情況及業務策略，不時推出活期儲蓄存款優惠，讓客戶享有靈活存款服務。由即日起至5月31日，特選客戶於推廣期內可享活期儲蓄存款年利率優惠高達2.58厘，存款餘額需達50萬元或以上。

TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank），新推活期存款息5厘，專攻特選客戶，須在推廣期內完成兩項任務︰

1. 開立GoWealth投資戶口，即可享2.5厘年利率；

2. 若客戶投資3萬元，更可享5厘活期息。

匯立指可迎合存戶想活期存款享有較好利息，又希望資金作彈性部署；但名額有限，先到先得。

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本報記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君