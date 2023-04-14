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金價走高現貨升0.1% 市場料聯儲局或停加息

環球政經 16:27 2023/04/14

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金價周五（14日）走高，將連續第二周上漲，因美元下跌，且近期經濟數據促使人們押注聯儲局加息週期即將結束。

截至香港時間下午1點34分，現貨黃金上漲0.1%，報每盎司2,042.01美元，徘徊在周四（13日）觸及的一年高點附近。美國黃金期貨上漲0.1%，至2,056.70美元。

美元指數下滑至一年來的低點，因此持有其他貨幣的買家更容易買到便宜的金銀。
 

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

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「在通脹數據疲軟、收益率降低和呼籲降低聯儲局終端利率的情況下，拋售美元的慾望成為黃金的巨大推動力，」City Index的高級市場分析師Matt Simpson說。

本周數據亦顯示，美國3月生產者物價指數降幅是自2020年4月以來最大，而消費者物價指數漲幅低於預期。此外，上週新申請失業救濟金的美國人數量增長超過預期，表明勞動力市場狀況正在鬆動，因為較高的借貸成本抑制了經濟中的需求。

這些數據，加上對溫和經濟衰退的擔憂，幫助本周金銀到目前為止上漲了約1.7%。

CME的FedWatch工具顯示，市場對5月加息25個基點的可能性為67.8%，今年下半年會有降息。

 Simpson說：「今天所有的目光都將集中在美國零售銷售、消費者情緒和通脹預期上。」他認為，如果數據足夠疲軟，黃金可能走向歷史高點。黃金被認為是對沖通脹和經濟不確定性的工具，但利率的提高削弱了非收益性金銀的吸引力。

現貨白銀上漲0.5%，至每盎司25.90美元，早前創下一年來的峰值，而鉑金上漲0.5%，報1051.93美元。


 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：張瑋婷

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