▲ 【數字經濟】中銀香港：香港可進一步完善金融基建以接通全球數字化經濟

中銀香港 （02388） 首席信息官鄭松岩今在「數字經濟峰會」演講時稱，由於不同行業、不同機構的數字化進展不同，因此建構一個統一標準、全社會共用的數字化基建極其重要，特別是數字化金融基建，而金融基建系統的特點是必須追上市場的快速轉變而不斷變更，同時要達到絕對安全。

他認為一個先進的數字化金融基建應該具備三個能力，包括：每個單獨的基建要全流程的數字化；各金融基建系統之間要互相連接，最基本是交易、數據上的互連；各個金融基建系統之間需要融合，實現運作智慧、風險管控的共通。當成功建立數字化金融基建系統後，便可做好兩個循環。內循環方面，基建系統能為各行各業數字化轉型訂下統一標準，從而加快香港數字化轉型和智慧城市的落地；外循環則可與國際先進的數字化經濟體對接。

鄭松岩認為，如果要保證現有基建運作穩定的前提下做好先進的金融基建體系，需要有個頂層設計，然後逐步達成系統融合，並且要完善基建的管治。他期望一體化的數字化金融系統能聯通國際，以及連接傳統系統和數字化世界，達致新舊系統兼容。

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編輯：胡學能