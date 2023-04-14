法國總統馬克龍妻70歲生日 因示威潮拒離愛麗舍宮

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）妻子布麗吉特（Brigitte Macron）周四（13日）踏入70歲之際，全國示威潮仍未平息。有指布麗吉特一直留在愛麗舍宮受嚴密保護，也拒絕披露其慶祝生日的具體安排。

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布麗吉特較馬克龍年長24歲，於2007年與馬克龍結為夫婦。兩人婚後十分恩愛，英媒也將馬克龍形容為近代唯一沒有外遇的法國總統。

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法國政府堅持將退休年齡上調兩年至64歲，憲法委員會周五（14日）會作裁決。全國周四有數以十萬計民眾上街抗議退休改革方案，更有示威者闖入奢侈品集團LVMH大樓内放煙霧彈。

近日不時有針對馬克龍的暴力示威，英媒《每日郵報》引述消息人士指，布麗吉特憂慮她與丈夫的安全，現時幾乎寸步不離愛麗舍宮。

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據悉，布麗吉特平日經常與馬克龍前往公園，或帶同小狗沿著塞納河散步。但她陪同馬克龍出訪荷蘭時，看到有示威者試圖接近丈夫，就十分關注示威情況。

她現時必須留在愛麗舍宮內受到嚴密保護，日夜都有專人陪同在側，布麗吉特的辦公室也拒絕披露其慶生計劃。

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責任編輯：鄭錦玲