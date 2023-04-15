【清酒新世界@iM網欄】 WAKAZE．二 清酒新時代兩大核心人物

據說WAKAZE，其中一個含義是「年輕的釀酒師」，即使匠人在酒藏已有多年的工作經驗，但他們也不斷學習，因為他們認為手造清酒的新時代是建立於實驗和好奇心的，這兩個元素也是促使酒藏能夠一直進步，發掘更多的潛能。

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WAKAZE有兩個核心人物，分別是稻川琢磨先生和今井翔也先生。稻川琢磨先生是Wakaze Kura Grand Paris的創始人兼首席杜氏，他畢業於日本慶應義塾大學的碩士課程和巴黎Ecole Central Paris的科學與工程專業，在外資企業波士頓諮詢集團工作兩年後辭職，並於2016年在日本創立了WAKAZE。至於今井翔也先生是一位資深杜氏，他畢業於東京大學農學部，他的父母及世代於營運了過百年的群馬縣「聖酒釀酒廠」工作，而他自己也曾在秋田縣的新政酒造、富山縣的桝田酒造及新潟縣的阿部酒造吸收經驗，以便成為更好的釀酒師，到後來才加入WAKAZE並成為首席釀酒師之一。

稻川琢磨先生和今井翔也先生一起領導著一個痴迷於品質為優先的團隊，他們運用數百年釀酒的知識、法國原料和創新技術在巴黎創立了WAKAZE，深信在日本以外的國家也有優質的清酒，就可以將日本清酒發揮光大。

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為了讓清酒大眾化，WAKAZE在尊重傳統的同時打破常規，將日本的專業知識與法國的影響結合，滙集兩種文化的精華，希望培養出全球對清酒的熱愛。酒藏沉迷在直覺和精準度，以及作出多種實驗和掌握一切的無限可能，除了要懂得歷史還要有心之外，才能做出更好的清酒，而且他們能夠綜合各種釀造清酒的風格及技巧，把日本清酒文化在法國宣揚出去。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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