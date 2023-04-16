【宏觀術數@iM網欄】特朗普命格 逢日月蝕醜聞四起

前幾期以天星和地運分析過癸卯年和未來新元運的一些特色，元運交接期間人事變動自然也大，藉代表性人物興衰亦可見證變化。上月底前任美國總統特朗普（唐納 川普）成為第一位受到刑事罪名控告被補人物，官司纏身同時也使他在共和黨內聲名更盛，為其富議論的人生更添傳奇色彩，亦多少反應出時運變遷知名人物命運變化也大。

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川普命格中與月亮的關係

兩年前曾分析過川普星命格，其中一個特點是與太陰星（月亮）有重要關連。斗數命宮為太陰和太陽星，七政四餘星盤立命於月度（張宿），特別之處是他出生於月圓農曆十五日本來應該是加份的，卻又偏生正值月蝕，其一生命運也就變化起落無常，更常惹爭議負評。當他運限至太陰太陽時會到吉星重逢拱照，卻同時亦遇太陰忌星，運內雖然異軍突起當選美國總統，出乎傳統分析意料之外，其任內卻又偏多是非爭議。

太陰星亦主女性，忌星便是女性帶來的不利，恰巧其八字屬日元坐刃，既有「持刃不降」的偏執個性和堅毅，也同是夫妻姻緣較差和會引起麻煩，事實上他已「三度作新郎」幾次婚姻帶來損失和聲名敗壞，其他女性關係也常為其帶來是非爭議，最終今次官司表面也和支付「掩口費」有關，金錢和女性於子平均屬於財星所掌管。兩年前提過其實他於2021年後宜乎先退一步海闊天空，惟羊刃坐命者鬥心強又不肯退讓，新大運對身體和官司都易帶來不利，能否排除萬劫也未許過份樂觀。

▲ 4月20日蝕示意圖

月內留意日蝕和月蝕日期

癸卯流年斗數太陰化科利於出名，上月3月為農曆二月和閏二月乙卯月，卻適逢太陰化忌，斗數推斷上有「壞事傳千里」的看法，事情結果總會把負面情況放於公眾面前，不是人人易於接受。農曆三月份流月四化星變為廉貞化忌也並非吉月。不過對其個人來說，明年太陽化忌和2025年太陰化忌才是挑戰所在，是否退一步海闊天空，抑或「持刃不降」作打拼，一念之差分別可以很大，但其命格太陰星本身有獨特之處能否戰勝厄運可拭目以待。

下周4月20日正值日蝕，5月5日又為半影月蝕，其中和太陽、太陰盈虛變化相符合處又似難以用巧合來形容。由於日和月蝕天星盤內必定是日、月和月亮南、北交點接近會合的，當中月北交點又和美國經濟表現有微妙關係，兩個星期美國經濟或川普事件都可能再度成為新聞熱點。之前分析過4月20日也為水星逆行會合天王星和恆星天囷星，加上日蝕力量前後幾天都得留意通訊、利率、交通網絡、虛擬貨弊和糧食供應等版塊容易突生意外變化，不論是行業經營和短期投機都容易帶來不利。

▲ 5月6日（HK）月蝕示意圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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