日本准大阪建首個賭場度假村 冀開闢旅遊新潮流

日本政府周五（14日）正式批准，在大阪興建國內首個賭場綜合度假村，最快將在2029年秋季開幕。據報度假村內將有會議中心、酒店、劇院及展覽廳等設施，目標是吸引國內遊客，希望開創新的旅遊潮流。

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據報大阪府和市政府早於2020年4月時，就提交度假村興建方案。度假村佔地約49.2萬平方米，預料每年可吸引2,000萬名遊客到訪，創造5,200億日圓（約308億港元）的收入。

據報日本政府一個專家小組近日確認，兩個地方政府的提案符合所有必要條件。日本首相岸田文雄表示，綜合度假村對吸引大量國內外旅客，及令日本成為旅遊型國家十分重要。據報度假村將採用顧客集點制度（loyalty program）吸引大阪周邊顧客，當地政府料開張頭3年約7成皆為國內遊客。

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安田女子大學副教授Shota Otani表示，亞洲賭場嚴重依賴中國遊客，與拉斯維加斯等城市相比，復甦速度相對較慢，大阪或在相關方面有優勢。他指，大阪旅遊業發展蓬勃，是許多亞洲賭場度假村無法比擬。

但Shota Otani亦承認，賭場未來或面臨嚴峻挑戰。他指日本老齡化將導致旅客人數逐步下降，若未能提升其獨特性，就會在市場上失去地位。

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責任編輯：李俊儀