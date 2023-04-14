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【香港經濟】政府統計處：受惠於經濟復蘇　香港營商氣氛連續第4個月改善

商業 17:09 2023/04/14

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政府統計處發表2023年3月份中小企業務狀況按月統計調查結果。政府發言人表示，隨着本地經濟活動復蘇及訪港旅遊業明顯反彈，3月中小企的整體營商氣氛連續第4個月改善。中小企對未來1個月業務情況的看法亦續見改善。整體就業情況大致穩定。

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中小企業務收益的現時動向指數從2023年2月在收縮區域的49.0，上升至2023年3月的49.4，而未來1個月的業務收益展望動向指數為52.9。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2023年3月較上月有不同程度的上升，特別是地產業（從49.2上升至56.0）、批發業（從45.3上升至50.0）及商用服務業（從50.0上升至53.2）。

地產、批發及商用服務業最佳
 
進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2023年2月的49.7下跌至2023年3月的49.4，而未來1個月的新訂單展望動向指數為52.3。
 
展望未來，發言人指營商氣氛應繼續受惠於經濟復蘇，儘管金融狀況收緊和先進經濟體增長放緩將帶來不確定性。政府會密切監察相關情況。

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責任編輯：李智賢

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