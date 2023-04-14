鍾情單位有企理裝修　校網又吸引　內地家長1.6萬月租瓏門兩房戶

中港通關後，不論租售市場，皆見內地客蹤影。祥益地產袁思賢表示，屯門瓏門5座高層K室，實用面積475平方呎，兩房一廳，日前獲內地家長以月租1.6萬元承租，平均呎租為33.7元。

袁思賢透露，租客鍾情單位有企理裝修連基本傢電，可即租即住，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑所屬的校網亦是其考慮因素，為了方便子女日後入讀心儀學校，所以拍板承租單位。

代理續稱，若以同類型單位現時的銀行估值價約854萬元作計算，該單位的租金回報率為2.2厘。

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