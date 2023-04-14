▲ 【加密貨幣】CashApp創辦人Bob Lee刺殺案疑兇被捕 兩人事前相識、行兇動機未明

加密貨幣交易及支付平台 Cash App 創辦人 Bob Lee 上周在加州三藩市（San Francisco）遇襲身亡。三藩市警察局（SFPD）在周四（13日）逮捕嫌疑犯—39歲的 Nima Momeni，當局未有透露其行犯動機，僅指Momeni與Bob Lee相識。

翻查社交平台 LinkedIn，Momeni是軟件公司 Expand IT 創辦人，公司從事資訊科技基建、網絡安全服務，客戶包括醫療保健、金融、高科技初創等機構，總部設於三藩市。

有外電報道指，Expand IT辦公室地址即Momeni居所，但附近鄰居指出平日甚少見到Momeni以外的人在該地址出入。Expand IT公司網站和社交平台於周四已暫停運作。

另有外電引述消息指，Momeni與Bob Lee相熟，案發當晚Bob Lee曾乘坐Momeni的汽車。

三藩市警察局指，在上周二（4日）凌晨，南站警員接獲通知並趕到現場，發現受害人身上有明顯的刀傷，救護員到場將其送院，惟最終在搶救後傷重不治。

Bob Lee曾任職於Twitter創辦人Jack Dorsey旗下金融科技公司Square（現易名為Block，美：SQ），任職期間創辦了Cash App，主打滙款服務。

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記者：伍鍵文