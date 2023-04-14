▲ 【周大福1929】周大福上季港澳同店銷售增長96.5% 黃金首飾及產品同店銷售及單價均升逾倍

受惠於中港開關，周大福珠寶 （01929） 公布，截至3月底止季度，港澳同店銷售增長96.5%，同店銷量亦增10.3%；內地同店銷售則跌5.6%，同店銷量跌12.3%。周大福稱，隨內地防疫政策改變，內地以及港澳人員流動及零售活動於第四季已呈復甦跡象。

按產品劃分的同佔銷售增長，港澳地區的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售急升99.2%，同店平均售價微升0.6%至1.8萬元；黃金首飾及產品亦升116.5%，平均售價在按重量出售的黃金產品比例上升帶動下，亦升106%至7000元。

周大福上季整體零售值增長14.2%

內地寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售則跌19.3%，惟平均售價升至8600元，黃金首飾及產品則跌2%，平均售價升至5400元。

零售值方面，周大福上季整體零售值增長14.2%，其中港澳及其他市場零售值增長71.2%，佔集團零售值約11.1%；內地零售值增長9.6%，佔零售值約88.9%。周大福珠寶加盟店的零售值季內則升17.8%，受穩定開店步伐所支持。

季度電子商務對內地零售值的貢獻為3.6%，銷量佔比為9.4%。

季內在內地淨開設248個零售點

周大福季內在內地淨開設248個零售點，淨開設250個周大福零售點（24個直營店及226個加盟店）。整體而言，集團於2023財年淨開設1631個零售點。截至3月底，周大福於內地共有7269個零售點，其中76.5%以加盟模式經營。

集團季內於香港淨關閉2個周大福零售點，於其他市場淨開設2個零售點。截至3月底，集團合共有7404個周大福珠寶零售點及251個其他品牌的零售點。

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編輯：陳韻妍