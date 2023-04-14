【大行點睇】時富：萬洲全球最大豬肉供應商 PE5.6倍平絕同業 目標價6.6元

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指出，美國經濟數據及就業指數開始有下跌跡象，投資者認為美國聯儲局傾向短期內不會大幅加息，甚至停止加息。同時，部分多元資產基金在2022年初已經轉向手持大量現金，或對某些逆經濟周期之行業進行增持，若以相關公司作參考，萬洲國際（00288)就直接浮現眼前。

根據Statistica 統計公司在2021年的報告指出，萬洲是全球最大豬肉供應商，市佔率約佔16.7%，規模亦較同類型的豬肉供應商(Tyson Foods、JBS、Cargill等)為大，所以在普通商品市場上，特別從經濟效益成本上考慮，萬州可發揮其大型供應鏈之優勢。

整體營運上，萬洲國際約50%收入來源來自加工包裝肉類製成品、42%來自新鮮豬肉售賣及8%是其他豬肉類食品貢獻。豬肉價格在這10年期間有巨大波幅，幸好公司能把上升的原材料成本轉嫁給消費者，令其毛利率等業務指標均沒出現太大變化。按數據顯示，萬洲毛利率徘徊在19%左右，稅息前折攤率（EBITDA margin）約9%，而淨利潤率則維持在4.5%至5%水平內。

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就整體收入而言，其增長必定沒有科技公司的快，但勝在需求穩定，客源忠誠。雖然未必能在短期內推高營業額，但其留存收益 (Retained Earnings) 能夠在這五年期間有兩倍增長，加上負債比率非常整潔，沒有太大財務或槓桿問題，實屬非常難得。

在管理層面上，公司整體投資資金回報 (ROIC) 維持11%以上，其經濟附加值平均達到4%以上，亦突顯公司的穩定性。此外，公司每年能產生約90億元人民幣的正現金流，相比起其他大型肉類或食品製造公司，萬洲在這一方面的數據都相對較好。

從估值方面考慮，萬洲處於非常便宜的估值區間。如用大家常見的市盈率（PE）計算，萬洲目前只有5.6倍，對比同行中位數的19倍有非常大的差別，預測今年全年公司將有195億元人民幣EBITDA，保守計目標價可達6.6元以上。

值得投資者留意的是，萬洲這幾年收購了一些美資公司，這除了獲得龐大的外國市場外，更可引入國外之營運結構，結合中國境內嶄新發展的物流系統，這將能進一步控制成本，優化其供應鏈之績效。總括而言，在目前尚未太明朗的投資環境下，這一家有實力且收入來源又穩定的公司可為大家提供一個暫時的避難所。

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記者：李兆明