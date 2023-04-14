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【環球加息】新加坡金管局意外維持貨幣政策不變

宏觀解讀 16:50 2023/04/14

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以滙率作為主要政策工具的新加坡金管局，今宣布維持新加坡元名義有效滙率政策區間的斜率、寬度和中點不變，出乎市場預期。市場原預計經歷連續5次緊縮政策後，會有新一輪緊縮政策。新加坡元隨即下跌，美元兌坡元曾升0.4%至1.3275。新加坡金管局解釋，該局收緊貨幣政策的效果仍在經濟中發揮作用，應該會進一步抑制通脹。

該局表示，預計今年新加坡的GDP增長將低於趨勢。隨着全球經濟增長的風險加劇，國內經濟放緩的程度可能比預期的要深。雖通脹率仍升，但該局自2021年10月以來連續5次收緊貨幣政策的舉措，已抑制價格上升的勢頭。

該局又指，隨着進口通脹率轉為負值，核心通脹率預計將在今年底前大幅緩解，該局評估認為，目前新加坡元NEER政策區間的升值路徑足夠緊縮，適合確保中期的價格穩定。故此，維持新加坡元滙率政策區間的現行升值率，寬度和中心水平將不變，這一政策立場將繼續減少進口通脹，並有助於遏制國內成本壓力。

新加坡貿工部同日公布數據，今年首季獅城GDP按年增長0.1%，低於經濟學家預期的0.6%，亦遠低於去年第4季的2.1%。經季節性因素調整後，新加坡首季GDP按季收縮0.7%，前值增長0.1%。獅城經濟活動放緩，主要原因是商品生產收縮。

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編輯：胡學能

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