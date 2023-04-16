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湯文亮：小心被銀行追差額

名人薈萃 08:00 2023/04/16

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有老友說買樓收租，最擔心的不是找不到租客。沒有租客固然令業主擔心，不過，筆者認為這世界上，不會沒有租客，只有租金多少的問題而已。做「收租佬」最擔心的，就是銀行突然追差額，搞得不好要低價賣樓，大家千萬別以為，「收租佬」不需供款，所以銀行才會追差額。其實，在這十幾二十年，筆者都未見過一個「收租佬」欠供款，因為他們知道，如果不供樓，銀行追數是天經地義，又何只追差額！

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

防範未然應對追差額

去年底，不少測量師預測，今年樓市會繼續下跌，大約會跌多15%，如果是真的，就很麻煩。銀行一定會追差額，幸好在中港通關之後，樓市走勢並未如測量師所預料，從今年初至今，大約升了5%，雖然升勢緩慢，但總比下跌好，而測量師亦改了口風，有部分人更預測樓市今年會升15%，真的是很難捉摸。

然而世事如棋，大家很難捉模，由於美國暴力加息，令到香港樓市出現不確定性因素，加息令業主成本增加，銀行經過精打細算之後，認為有部分業主的還款能力不足，有可能叫那些業主降低借貸比率，即是追差額。

因此，大家近日不時見到有一些資深投資者賣樓，並不是他們的資金不足，而是防範於未然，倘若銀行突然追差額，亦不至於手忙腳亂。

債券被清零害慘業主

瑞信在幾日之間，由一間世界級投行，變成一間被人收購的小銀行，而收購價只值20億美元，在香港，可能只能購買一間中小型銀行。由於瑞信出事，大批債券被清零。香港有不少業主利用物業按揭多出的水位來買債券，本來是萬無一失，息差不但可以養妻活兒，甚至供個女去外國讀書。但如果債券被清零，借貸比率立刻會被抽高，銀行未雨綢繆，已經向持有債券的按揭客戶追收差額。

如果債券沒有問題，客戶可以賣走一些債券還債，如果債券有問題，為了降低借貸比率，客戶可能要賣樓。對客戶來說，可以說是無妄之災，投資就是這樣的，天下沒有百分百穩賺投資，試問誰又可以想到有債券竟然會被清零。

節錄自第805期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

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