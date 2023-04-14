▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來盤前插7% 再推遲首批FF 91交付時間至5月底

法拉第未來（美：FFIE）再推遲首批FF 91交付時間，第一階段交付流程將於5月底開始。公司表示，某些在5月份全額支付了車輛費用的客戶將從6月底開始收到FF 91。

法拉第未來盤前跌7.2%，報0.288美元。

公司原定去年底開始向首批用戶交付FF 91，其後推遲至4月底，目前又再延遲至5月底。公司指，進一步延遲將有助於緩解產能不足與預期市場需求的差距，而且供應商無法滿足其較早的時間表要求。

法拉第未來表示，現時公司現金已降至約3000萬美元，其首款量產車型SUV的交付將取決於有否充足的資金、及時從供應商處收到零件，以及必要的碰撞測試。而公司正在與其他潛在投資者討論以獲得資金。

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編輯：姚卓然