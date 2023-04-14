  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇　臨海大宅型格設計顯氣派

股樓投資 16:58 2023/04/14

分享：

分享：

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德全新盤天瀧，今率先開放示範單位，其中以項目1座28樓A室為藍本搭建的為無改動連裝修示範單位，實用面積1,428平方呎，採四房雙套間隔，以名牌跑車作設計靈感，帶給住戶尊貴典雅家居。

單位設私人電梯大堂，為住戶提供充足私隱度。正式進屋後，玄關設置智能衣物護理機，供住戶一回家就把就可以放置衣物，保持單位整潔。另外可見長近7米，闊逾4米的客飯廳，以卡其色為主調，給予住戶充足空間感。

轉入走廊，盡頭為單位的主人套房，設計師於入門位置兩則都設置衣櫃，在間隔上亦有花心思，可以擺放不同種類的飾物。主人浴室則設置浴缸及淋浴間，盡顯豪宅風範。另一間套房同樣可以在放置雙人睡床後做到三邊落床，旁邊更設到頂高的大衣櫃，提供儲物空間。

單位的廚房則為明廚設計，設有L型工作台，同時備有中島式工作台，除增加處理食物的空間，住戶亦可放置餐椅，簡單打造一個早餐角落。廚房的另一邊可以擺放酒櫃，下方特意設計了一個移動式酒櫃，住戶可隨意前往單位的不同地方輕談淺酌。

1座28樓A室

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同步開放以7座28樓B室搭建，實用面積為1,173平方呎，屬四房一套戶型，客飯廳間隔分明，採用梗廚房設計，廁所未設有窗戶，屬黑廁。私人電梯大堂設有自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。另備有消毒天花燈，在進入家門前給住戶多一重健康保障。

7座28樓B室

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

天瀧 帝國集團 啟德 新世界 中國海外 華懋 會德豐地產 私人屋苑

上一篇文章

【公屋裝修】情侶花47萬翻新山景邨400呎單位　近40年舊樓變法式家居

下一篇文章

德國預計勉強擺脫經濟衰退 2023GDP整體上或有輕微同比增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【股神點睇】何解要投資蘋果公司？巴菲特：無人會為1萬美元從此不買iPhone
【股神點睇】何解要投資蘋果公司？巴菲特：無人會為1萬美元從此不買iPhone
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款