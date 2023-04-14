【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇　臨海大宅型格設計顯氣派

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德全新盤天瀧，今率先開放示範單位，其中以項目1座28樓A室為藍本搭建的為無改動連裝修示範單位，實用面積1,428平方呎，採四房雙套間隔，以名牌跑車作設計靈感，帶給住戶尊貴典雅家居。

單位設私人電梯大堂，為住戶提供充足私隱度。正式進屋後，玄關設置智能衣物護理機，供住戶一回家就把就可以放置衣物，保持單位整潔。另外可見長近7米，闊逾4米的客飯廳，以卡其色為主調，給予住戶充足空間感。

轉入走廊，盡頭為單位的主人套房，設計師於入門位置兩則都設置衣櫃，在間隔上亦有花心思，可以擺放不同種類的飾物。主人浴室則設置浴缸及淋浴間，盡顯豪宅風範。另一間套房同樣可以在放置雙人睡床後做到三邊落床，旁邊更設到頂高的大衣櫃，提供儲物空間。

單位的廚房則為明廚設計，設有L型工作台，同時備有中島式工作台，除增加處理食物的空間，住戶亦可放置餐椅，簡單打造一個早餐角落。廚房的另一邊可以擺放酒櫃，下方特意設計了一個移動式酒櫃，住戶可隨意前往單位的不同地方輕談淺酌。

1座28樓A室

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同步開放以7座28樓B室搭建，實用面積為1,173平方呎，屬四房一套戶型，客飯廳間隔分明，採用梗廚房設計，廁所未設有窗戶，屬黑廁。私人電梯大堂設有自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。另備有消毒天花燈，在進入家門前給住戶多一重健康保障。

7座28樓B室

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機