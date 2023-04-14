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【日圓走勢】野村料日圓年底會升至120、兌港元見6.5算　日本央行或最快本月底微調YCC政策

Hot Talk 16:25 2023/04/14

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【日圓走勢】野村料日圓年底會升至120、兌港元見6.5算　日本央行或最快本月底微調YCC政策

日圓走勢備受關注，野村環球外匯策略師Craig Chan表示，由於日本央行將會更改貨幣政策，預期日圓兌每美元會由6月底的125水平，升至年底的120水平，兌港元約6.5算。

野村指，美國聯儲局的加息周期已見頂，而且日本金融機構亦預期日本央行會微調孳息曲線政策，故日圓走勢將繫於日本本土政策。

日本央行行長植田和男表示，央行將會維持非常規貨幣政策，以達至2%的通脹目標，目前維持孳息曲線及負利率政策是合適的舉動。不過，野村預期，日本央行最快於4月底或6月微調孳息曲線政策。

渣打亞洲外匯策略師Divya Devesh亦預期，日圓今年內會見120水平。

相關文章：【日圓滙價】日圓跌1.1% 兌港元跌穿5.9算　植田和男：日本央行將維持寬鬆政策

相關文章：【日圓滙價】日央行長任滿　黑田東彥遺憾未達2%通脹目標　大行點睇圓滙走勢？

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編輯：陳韻妍

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