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【公屋裝修】情侶花47萬翻新山景邨400呎單位　近40年舊樓變法式家居

理財智慧 17:26 2023/04/14

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正所謂「年紀大，機器壞」，有一定樓齡的住所也需要翻新裝修。一對居於屯門山景邨的情侶，男方家人早年經「白居二」買入該租置屋，一家六口住在面積400平方呎的單位，後來因家庭成員變動，變成男戶主與女友同住，考慮到單位殘舊，於是兩人花費約47萬元，大規模改變單位間隔，變成以白色為主調的法式家居。

以往政府推行「租者置其屋計劃」，公屋住戶可買入自住中的單位，業主其後更能在「白居二」市場放售其租置屋。而今次個案的男戶主家人在25年前，經「白居二」計劃買入山景邨的公屋單位，而女戶主就在11年前入住。雖然他們兩人住在上址都有一段日子，惟考慮到原有裝修老化，又有漏水問題，遂決心將單位大翻新。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
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裝修除了可以翻新單位外，改變格局也能更符合他們的生活習慣。戶主表示，原有廚房面積細，焗爐及雪櫃都須放在客廳，為了能夠將廚房用品位置更歸一，於是將原有的梗廚拆掉，改為開放式廚房，同時有助增加客廳採光度。而廚房增加不少廚櫃，用來放置女戶主製作甜品的用具，同時能遮蓋外露的喉管。

除了廚房外，浴室亦拆卸擴建。現時浴室設有不少廁櫃，用來收納置物之外，也能掩蓋水管。戶主稱，安裝了浴缸之後，浴室的牆身變厚，剛好她在網上見到裝飾牆的設計，經過一輪參考後，浴室的外牆設計成拱門造型展示架，既能陳列收藏品，又能營造法式風格，一舉兩得。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

另一方面，戶主指出玄關位原放置14至18厘米闊的鞋櫃，開門時會撞倒櫃，亦令到該位置狹窄昏暗。於是他們改變開門方向，同時在兩邊牆身設C字櫃，入屋即可擺放物品；再者，C字櫃裝有射燈及LED 燈，每當戶主邀請朋友相聚家中觀看電影，也會調暗燈光，營造出適合觀影的氛圍。

裝修費用

清拆工程$30,000

水電工程$74,050

泥水工程$94,600

木工工程 $181,000

油漆工程$28,000

安裝廁所潔具費用$6,600

其他項目$52,500

總工程費 $466,750

＊相片由裝修設計平台好師傅CoDECO提供

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撰文 : 陳楚琨

公屋 家居 經濟 山景邨 設計 香港 屯門 裝修設計 白居二

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