▲ 【愛馬仕業績】Hermès首季收入增22%至近300億港元 成衣首飾奢侈品收入增長最快

法國奢侈品品牌Hermès公布，截至3月底止，2023年首季收入按年增22%至33.8億歐元（約294億港元），若撇除匯率變動影響，Hermès季度收入按年增23%。

亞洲地區收入近21億歐元

以市場劃分，Hermès除在美洲市場收入僅增長19%，其餘主要地區收入都達20%以上。歐洲整體市場收入增長23%，當中法國本土市場收入增28%，其他歐洲地區收入增20%；亞洲整體市場收入增21%，當中日本市場收入增26%，其他亞洲地區收入合共20.8億歐元。

僅成衣及配飾收入增長破三成

若以固定匯率計算，Hermès各類奢侈品之中，成衣及配飾增長達34%，佔9.5億歐元；其他類別產品收入增長均少於三成，名錶銷售額增長達25%；絲綢及紡織品增長20%；主要收入來源的皮革製品業務收入增19%至14.1億歐元。

Hermès行政總裁Axel Dumas指出，月初開設第21家皮革工場，位於諾曼底區Louviers，有助集團加強生產能力及手工技巧。

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記者：宋佩恩