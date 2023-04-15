  • 30°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賦權新世代】pandamart夥農夫漁場謀出路　傳承本地「血脈」

14:00 2023/04/15

分享：

分享：

pandamart快商務總監陸欣舜（Darren）笑言，帶領着約80人的新世代人才團隊，即使身處可全權做主的高位，也增加「守尾門」角色，讓年輕人才發揮創意及才能，獲取不一樣的工作意義及成就感。

電子商務進入第三代「快商務（Quick Commerce）時代」，快商務指的就是只要打開手機，點選App購物，就可以在1小時內將日常生活雜貨送到消費者眼前的商務模式。foodpanda香港為推進其快商務（Q-commerce）業務發展，同時迎合港人網購生活雜貨需求，近日宣布旗下24小時網上超市pandamart於西營盤區開設亞太區首間O2O概念店，融合線上線下營商模式，並與foodpanda新加坡同步推出pandamart自取服務。

pandamart快商務總監陸欣舜（Darren）稱，以西營盤為亞太區首間O2O Pandamart的概念店選址，是由於其2022年的營運數據顯示，西營盤區的訂單金額增長為全港最高，較2021年相比錄得74%增幅。

【拓展版圖】foodpanda拓O2O網絡　迎後疫情時代

pandamart團隊 多為年輕人

現時在pandamart有約80人的團隊，其中50人在前店後倉模式營運的Dark store（電商專門店），30人為辦公室員工，大多數為90後、00後的年輕人。

Darren透露，現時還有上架本土養殖的魚類及新鮮農產品，以及從「港人鄉下」日本搜羅的產品，均為「不時不食」之選，盼為吸收更多本港消費者。而開拓這些產品綫的構思，主要都是其年輕團隊成員提議，例如，在前年疫情期間，就有成員提議夥拍本地農夫及漁場等，傳承本地「血脈」及故事，一同在疫情下尋找新出路。

    點擊圖片放大

現時pandamart已經與6間本地農場合作，包括有心機有機農場、藍妹有機農莊、富琴有機火龍果生態農莊、長瀝農場、三寶樹農莊及港菜野有機農場。同時另有與不同本地品牌如手工啤酒合作，以及上架本土養殖的魚類產品等。

坦言角色「守尾門」　盼傳承管理心得

帶領着約80人的新世代人才團隊，Darren笑言，即使身處可全權做主的高位，也增加「守尾門」角色，讓年輕人才發揮創意及才能，獲取不一樣的工作意義及成就感。尤其在近年人才短缺問題愈趨嚴重的狀況下，「招聘周期比過去明顯增長，大約由兩星期延長到3至6星期」，也期望可同時留住人才。

Darren在零售領域擁有25年管理經驗，他直言進入職涯的下半場之際，還擇轉場到有較多年輕人才的環境，盼以「傳承於FMCG（快速消費品）零售領域，打滾多年累積的知識經驗及管理心得」為目標，帶領團隊。碰巧經歷近年的疫情，帶領團隊學習與未知共處、敏捷管理。

【文化式微】環保華服設計師盼傳承手藝　品牌注入創新可持續元素

【向高難度挑戰】26歲仔轉投環保事業　3年進駐7大地區上門回收

過去數年來與年輕人才合作無間，他留意到年輕人普遍很在意工作上的成就感，對職業生涯規劃是否有正面影響，而這些因素都是與留住人才息息相關。因此，雖然在零售領域打滾多年，對FMCG零售、近年在全球掀起的快商務（Quick Commerce）等方面均有相關管理經驗，目前還擔任着總監職位，但他反而冀盼賦權年輕人才發揮創意，採用鼓勵形式多於由上而下制定政策，讓團隊成員日後將這些經驗、故事，在職業生涯中遇到不同機會，在遇到新挑戰時都用得着。

分享經驗及知識　助新世代發揮創意

他解釋賦權背後原因，同時與其主力顧客群都是較年輕的有關，「正正與我們的團隊是同一群人」，因此亦有信心能緊貼潮流。他形容，自己較常擔任「守尾門」角色，通常都會是提供商業知識及建議、幫忙「計數」等，最重要是協助他們策劃的項目成功。同時，工作環境、溝通模式令他們感到舒適自在，「讓這些人才自動聚集在一起」。

在香港這個節奏急速的大都會，本港消費者對O2O零售的運作也非常講究效率及便捷度。他認為，在香港從事FMCG（快速消費品）零售的氣氛，對比其他亞太地區有明顯分別，特別考驗零售商能否靈活變通，以及緊貼潮流等。

讓成員有話事權

設立該概念店期間，他指：「只要團隊成員有構思的話，都會讓他們嘗試，讓他們有話事權。」當中雖然也有一些不太理想例子，如梳打水、手工啤酒等飲品，但之後經過數據洞察及分析，亦可以迅速地調整策略，繼續發掘了不少王牌人氣產品。

例如，去年末在返港檢疫安排改為0+3時，他亦允許採購團隊前往「港人鄉下」日本搜羅「不時不食」的人氣之選，滿足港人返鄉下願望。數據顯示，該概念店開幕至今最多訂單的產品為泰國香米，緊隨其後均為日本產雞蛋及空運直送的士多啤梨。

與台灣天團五月天合作　周邊產品熱賣

    • 點擊圖片放大

近月隨着本港防疫措施放緩，不少海外歌手及組合相繼重回本港舉辦演唱會，他分享，團隊亦有針對這些體驗類消費思量對策略。最近更與台灣天團「五月天」合作，在本港的Pandamart首度限量上架周邊產品如螢光棒、T-shirt，讓五月天歌迷「五迷」可以更方便的方式購買及為其應援。他透露，目前市場反應理想，未來還有意再有針對體驗類消費活動，推出其他新項目。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【傳承之路】時裝名師扶植新生代求突破　「1＋1」推廣港產設計
2023/03/19
【傳承之路】時裝名師扶植新生代求突破　「1＋1」推廣港產設計
【無障礙科技】初創開發介質傳導助聽器　透過骨頭傳導聲減雜音
2023/03/19
【無障礙科技】初創開發介質傳導助聽器　透過骨頭傳導聲減雜音
【香港創科】2.65億元智慧生活初創培育計劃幾時公布？　數碼港：正與港府積極溝通
2023/04/10
【香港創科】2.65億元智慧生活初創培育計劃幾時公布？　數碼港：正與港府積極溝通
【創業兵團】三次創業失敗續堅持　港女生看準永續商機疫下再戰
今日
【創業兵團】三次創業失敗續堅持　港女生看準永續商機疫下再戰

你可能感興趣

【傳承之路】時裝名師扶植新生代求突破　「1＋1」推廣港產設計
16:00 2023/03/19
【傳承之路】時裝名師扶植新生代求突破　「1＋1」推廣港產設計
【無障礙科技】初創開發介質傳導助聽器　透過骨頭傳導聲減雜音
12:00 2023/03/19
【無障礙科技】初創開發介質傳導助聽器　透過骨頭傳導聲減雜音
【香港創科】2.65億元智慧生活初創培育計劃幾時公布？　數碼港：正與港府積極溝通
12:00 2023/04/10
【香港創科】2.65億元智慧生活初創培育計劃幾時公布？　數碼港：正與港府積極溝通
網上購物 市場拓展 農場 pandamart 超市 農夫 亞太 職業生涯 演唱會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款