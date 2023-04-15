【賦權新世代】pandamart夥農夫漁場謀出路　傳承本地「血脈」

▲ pandamart快商務總監陸欣舜（Darren）笑言，帶領着約80人的新世代人才團隊，即使身處可全權做主的高位，也增加「守尾門」角色，讓年輕人才發揮創意及才能，獲取不一樣的工作意義及成就感。

電子商務進入第三代「快商務（Quick Commerce）時代」，快商務指的就是只要打開手機，點選App購物，就可以在1小時內將日常生活雜貨送到消費者眼前的商務模式。foodpanda香港為推進其快商務（Q-commerce）業務發展，同時迎合港人網購生活雜貨需求，近日宣布旗下24小時網上超市pandamart於西營盤區開設亞太區首間O2O概念店，融合線上線下營商模式，並與foodpanda新加坡同步推出pandamart自取服務。

pandamart快商務總監陸欣舜（Darren）稱，以西營盤為亞太區首間O2O Pandamart的概念店選址，是由於其2022年的營運數據顯示，西營盤區的訂單金額增長為全港最高，較2021年相比錄得74%增幅。

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pandamart團隊 多為年輕人

現時在pandamart有約80人的團隊，其中50人在前店後倉模式營運的Dark store（電商專門店），30人為辦公室員工，大多數為90後、00後的年輕人。

Darren透露，現時還有上架本土養殖的魚類及新鮮農產品，以及從「港人鄉下」日本搜羅的產品，均為「不時不食」之選，盼為吸收更多本港消費者。而開拓這些產品綫的構思，主要都是其年輕團隊成員提議，例如，在前年疫情期間，就有成員提議夥拍本地農夫及漁場等，傳承本地「血脈」及故事，一同在疫情下尋找新出路。

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現時pandamart已經與6間本地農場合作，包括有心機有機農場、藍妹有機農莊、富琴有機火龍果生態農莊、長瀝農場、三寶樹農莊及港菜野有機農場。同時另有與不同本地品牌如手工啤酒合作，以及上架本土養殖的魚類產品等。

坦言角色「守尾門」 盼傳承管理心得

帶領着約80人的新世代人才團隊，Darren笑言，即使身處可全權做主的高位，也增加「守尾門」角色，讓年輕人才發揮創意及才能，獲取不一樣的工作意義及成就感。尤其在近年人才短缺問題愈趨嚴重的狀況下，「招聘周期比過去明顯增長，大約由兩星期延長到3至6星期」，也期望可同時留住人才。

Darren在零售領域擁有25年管理經驗，他直言進入職涯的下半場之際，還擇轉場到有較多年輕人才的環境，盼以「傳承於FMCG（快速消費品）零售領域，打滾多年累積的知識經驗及管理心得」為目標，帶領團隊。碰巧經歷近年的疫情，帶領團隊學習與未知共處、敏捷管理。

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過去數年來與年輕人才合作無間，他留意到年輕人普遍很在意工作上的成就感，對職業生涯規劃是否有正面影響，而這些因素都是與留住人才息息相關。因此，雖然在零售領域打滾多年，對FMCG零售、近年在全球掀起的快商務（Quick Commerce）等方面均有相關管理經驗，目前還擔任着總監職位，但他反而冀盼賦權年輕人才發揮創意，採用鼓勵形式多於由上而下制定政策，讓團隊成員日後將這些經驗、故事，在職業生涯中遇到不同機會，在遇到新挑戰時都用得着。

分享經驗及知識 助新世代發揮創意

他解釋賦權背後原因，同時與其主力顧客群都是較年輕的有關，「正正與我們的團隊是同一群人」，因此亦有信心能緊貼潮流。他形容，自己較常擔任「守尾門」角色，通常都會是提供商業知識及建議、幫忙「計數」等，最重要是協助他們策劃的項目成功。同時，工作環境、溝通模式令他們感到舒適自在，「讓這些人才自動聚集在一起」。

在香港這個節奏急速的大都會，本港消費者對O2O零售的運作也非常講究效率及便捷度。他認為，在香港從事FMCG（快速消費品）零售的氣氛，對比其他亞太地區有明顯分別，特別考驗零售商能否靈活變通，以及緊貼潮流等。

讓成員有話事權

設立該概念店期間，他指：「只要團隊成員有構思的話，都會讓他們嘗試，讓他們有話事權。」當中雖然也有一些不太理想例子，如梳打水、手工啤酒等飲品，但之後經過數據洞察及分析，亦可以迅速地調整策略，繼續發掘了不少王牌人氣產品。

例如，去年末在返港檢疫安排改為0+3時，他亦允許採購團隊前往「港人鄉下」日本搜羅「不時不食」的人氣之選，滿足港人返鄉下願望。數據顯示，該概念店開幕至今最多訂單的產品為泰國香米，緊隨其後均為日本產雞蛋及空運直送的士多啤梨。

與台灣天團五月天合作 周邊產品熱賣

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近月隨着本港防疫措施放緩，不少海外歌手及組合相繼重回本港舉辦演唱會，他分享，團隊亦有針對這些體驗類消費思量對策略。最近更與台灣天團「五月天」合作，在本港的Pandamart首度限量上架周邊產品如螢光棒、T-shirt，讓五月天歌迷「五迷」可以更方便的方式購買及為其應援。他透露，目前市場反應理想，未來還有意再有針對體驗類消費活動，推出其他新項目。

記者：張寶燕

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