【Web3】Web3Hub啟動1,000萬美元加速計劃　1億生態基金冀建龐大Web3生態圈

▲ G-Rocket高諾國際加速器發起的Web3Hub，推出總額為1,000萬美元（約7,800萬港元）Web3.0全球加速計劃以培育初創，響應香港政府發展Web3.0產業的決心。

Web3市場熾熱，財政司司長陳茂波就公開表示，Web3將為香港帶來一系列金融科技創新，亦將會成為未來數年發展動力。今（14日）由G-Rocket高諾國際加速器發起的Web3Hub，推出總額為1,000萬美元（約7,800萬港元）Web3.0全球加速計劃以培育初創，響應香港政府發展Web3.0產業的決心。

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該加速計劃首階段將聯合MultiChain投入100萬美元（約780萬港元），為項目提供服務及支持，未來整個全球加速計劃將招募具備技術含量的跨鏈應用項目，Web3Hub及MultiChain團隊亦會透過財政激勵、技術賦能及落地加速等方式，協助具有競爭力的項目迅速發展。

搶人才共建Web3生態

該計劃的首席顧問兼香港特別行政區立法會議員吳傑莊表示，加速計劃可吸引全球Web3技術人才到香港發展，配合政府的搶人才政策，同時幫助本地Web3技術及生態提升。「總額1,000萬美元的加速計劃預計可支援1,000個項目，當中包括錢包、交易所、元宇宙、資產管理、人工智能等十大生態項目，創造的價值可至少高達100倍以上。」

▲ 香港特別行政區立法會吳傑莊議員表示，該加速計劃可吸引全球Web3技術人才到香港發展，配合政府的搶人才政策，同時幫助本地Web3技術及生態提升。（李彥煒攝）

Web3Hub除了啟動全球加速計劃，亦發起成立「香港 Web3.0生態基金」，希望能夠透過資本投資推動香港 Web3.0 行業發展。吳傑莊補充，該生態基金總額約一億美元，等初創企業業務成熟，再利用該生態基金投資，預計今年第四季正式投入營運。

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記者：李彥煒

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