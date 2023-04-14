【2023消費券】Pinkoi推消費券限定優惠　購物滿額即送$40＋全單再減$65

2023年消費券將於4月16日派發3,000元，設計購物網站Pinkoi.com推出專門迎接消費券限定優惠，包括購物滿額即送價值40元的2,000 P Coins、輸入優惠碼全單可減65元、9折購買Pinkoi 禮物卡、全站超過6萬件商品9折起及人氣品牌新品享88折等。

Pinkoi 消費券7大限定優惠詳情（僅限Tap & Go、Alipay HK)： 於4月16日至4月19日期間，全站購物折抵後商品金額滿500元即送 2,000 P Coins，價值40元

於4月16日至4月19日期間，全站購物金額滿800元，結帳時輸入優惠碼「@65OFF」，全單可減65元再送 2,000 P Coins

於4月16日至4月25日期間，每日在19:00 - 22:00時段，消費指定設計館商品，結帳時於購物車點選「輸入設計館優惠券號碼」並輸入「 shopaholic」 ，即享精選品牌全館九五折優惠。

9折購入Pinkoi電子禮物卡：優惠期間以900元購入總值1,000元（4張面值250元）Pinkoi電子禮物卡；以1,800元購入總值2,000元（4張面值500元）Pinkoi電子禮物卡。

Pinkoi全站超過6萬件商品9折起。

Pinkoi 站上人氣品牌上架超過 300 款獨家新品，更獨享 88 折新品優惠，更多新品主打可按此瀏覽。

於4月16日至4月25日期間，購買精選品牌單館滿350元港澳免運。

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客人可使用Tap & Go、Alipay HK在Pinkoi網站使用消費券，同時搭配 Pinkoi 專屬優惠：Pinkoi x Citi The Club客戶獨享全年4%Club積分回贈，單筆訂單滿380元加送 1,300 P Coins、Pinkoi x FWD MAX 免費送出無門檻限制的 Pinkoi 50元現金券，直接全單再減50元。消費券限定優惠活動詳情可按此瀏覽。

由即日起至6月30日，Citi The Club 客戶獨享每張Pinkoi訂單可享4% Club 積分回贈，單筆訂單滿380元加送 1,300 P Coins。

由即日起只要登記成為 FWD MAX 會員，免費送出無門檻限制的 Pinkoi 50元現金券，直接全單再減50元。

每月1日，以DBS信用卡於Pinkoi單筆簽帳滿400元，即享「一扣即享」88 折，最高減100元。

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