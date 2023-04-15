【創業兵團】三次創業失敗續堅持　港女生看準永續商機疫下再戰

▲ 曾經歷三次創業失敗的惜食平台Goodtakes創辦人方苑瀠認為，其心態與過往創業時有所不同，不再單單只向「錢」進發，而是不論最終結果，只希望能夠出一分力，解決本港剩食問題。

香港近年創業風氣熾熱，成功的過程看似簡單，但實際上卻不是如此，甚至有部分更是「未開始已經結束」，現實與理想存在極大落差。不過，對創業充滿熱誠的追夢派創業家，無懼三次失敗，堅持要在創業路上再戰。近日更憑着過往失敗經驗，且看準惜食永續商機，在市場上成功殺出一條血路。

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在德國修畢政治系的方苑瀠（Fioni），一直希望建立屬於自己的一片天空。因此，她畢業後並沒如其他政治系畢業生一樣，選擇從政或加入政府等薪水穩定的工作，反而回港加入本港初創公司。她解釋，創業是其最終夢想，但由於當時缺乏營商經驗，決定先打工，在不同範疇的初創公司工作吸收經驗，才踏上創業道路。

盲盒形式發售 夥拍逾45餐廳

惟事情也非Fioni想像中如此順利。她透露，憑着一股熱血和衝動，於2017年首次創業，「當時與保加利亞的朋友合作，聚焦於金融科技。但由於低估市場的需求、執照等問題，不到一年就結束了業務。」及後，她嘗試轉換跑道，創立攝影平台，可惜最終也未能如願，因財政問題以及發展路向，與夥伴各散東西，再次創業失敗。

不過Fioni一直未有放棄，她與台灣的朋友聯手計劃再次創業，但這次卻是「未開始已經結束」，「剛好碰上疫情爆發，夥伴憂慮被裁員後沒有足夠資金，因此選擇退出。」正因Fioni曾創業、曾在初創工作的經驗，她知道該計劃無法靠她一人維持，因此她立刻選擇捨棄這個項目。

但她強調，「放棄」一詞僅限於該項目，並非她繼續創業的決心。不到兩星期，她就因家人的經歷而再次萌生創業的念頭。

Fioni提到，其姑母位於太子的茶餐廳過往總是「排長龍」，但在疫情期間生意卻大受影響，變相剩下很多食物，她不忍大量食材損耗，便決心向永續市場發展。

參賽獲勝 獲進駐科學園機會

她在2022年創立惜食平台Goodtakes，主打讓餐廳以優惠盲盒形式出售剩餘菜式，減少食物浪費，以及讓弱勢社群以優惠價享用食物，盼能達致餐廳、消費者及環境三贏。而公司成立不到一年，已與超過45間餐廳爭取合作機會。

Fioni坦言，經歷3次創業失敗，是次創業已算是相較順利，「過往創立的公司都沒有贏過任何獎項，就算向數碼港及科技園公司提交申請，都全部被拒絕；但Goodtakes首次參加Hong Kong Techathon就取得勝利，且獲得機會進駐科學園。」對於Fioni來說，已經是相當鼓舞。

但她也強調，其心態與過往也有所不同，不再單單只向「錢」進發，而是不論最終結果，只希望能夠出一分力，解決本港剩食問題。

公司最後有機會無疾而終，但在這段時間可減少食物浪費以及碳排放問題、餐廳可把廢物變成收入、食客又可以平價獲得食物，這些結果都不會消失，社會影響力（Social Impact）也是無可否認的。

Fioni之所以一直堅持創業的夢想，全靠白手興家的億萬富翁Mark Cuban一句話：「每一天起床的時候，發現現時做的事情，都是很多人害怕嘗試。如果心中依然會粲然一笑，那就是正確的。」她多次重申，從未後悔現時所做的決定，也深信失敗是無法避免，但只要堅持到底，無論如何都會在不同的地方，發揮到其作用。

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記者：曾曉汶

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