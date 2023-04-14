【大行報告】港澳旅遊消費復甦及黃金需求彈性現 花旗料六福集團2024財年保持強勁

花旗表示，因港澳旅遊消費復甦和國內低基數，再加上對黃金的需求彈性，該行預計六福集團（00590）在2024財年將保持強勁勢頭，並維持其「買入」評級，目標價27.6元。六福集團周五收報 26.3元，升幅1%。

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該行指出，公司2023財年第4財季香港和澳門同店銷售增長124%，表現超出該行預期；國內自營店同店銷售則增長6%符合預期；特許經營店同店銷售增長5%，優於預期。黃金繼續跑贏大市，其次為固定價格黃金產品，國內鑽石產品銷量繼續下滑。

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依產品分，公司第4財季黃金同店銷售增長145%；固定價格產品同店銷售增長88%， 零售銷售額（RSV）增長140%。受 黃金推動，電子商務銷售額恢復增長，同比升幅23%，至於固定價格產品銷售則仍低迷，下跌21%。

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責任編輯：鄭昊彤