【大行報告】有望再擴大市場份額及鞏固領先地位 麥格理首予貝殼「跑贏大市」

麥格理表示，貝殼（02423）擁有強勁的數字化基建和獨特商業模式，在技術上亦獲主要股東騰訊支持，相信有望進一步擴大其市場份額以及鞏固其作為中國O2O房地產經紀平台的領先地位，並首予貝殼「跑贏大市」評級，設目標價65.7元。貝殼周五（14日）收報46.15元，升幅0.4%。



【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

該行指出，貝殼或會跟隨內房市場復甦趨勢，而受惠於一連串的政策支持，現存房屋銷售交易量年初至今已有所回升，而公司在2022年至2025年成交額（GTV）的複合年均增長率達到14%，家居裝修收入則錄得41%的穩健複合年增長率。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：鄭昊彤