  • 26°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】有望再擴大市場份額及鞏固領先地位 麥格理首予貝殼「跑贏大市」

股樓投資 16:50 2023/04/14

分享：

分享：

麥格理表示，貝殼（02423）擁有強勁的數字化基建和獨特商業模式，在技術上亦獲主要股東騰訊支持，相信有望進一步擴大其市場份額以及鞏固其作為中國O2O房地產經紀平台的領先地位，並首予貝殼「跑贏大市」評級，設目標價65.7元。貝殼周五（14日）收報46.15元，升幅0.4%。
 

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

該行指出，貝殼或會跟隨內房市場復甦趨勢，而受惠於一連串的政策支持，現存房屋銷售交易量年初至今已有所回升，而公司在2022年至2025年成交額（GTV）的複合年均增長率達到14%，家居裝修收入則錄得41%的穩健複合年增長率。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 


【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
港股 貝殼－W（02423） 目標價 騰訊 大行報告

上一篇文章

【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇　臨海大宅型格設計顯氣派

下一篇文章

【大行報告】高盛：網易3月ARPU按月翻倍 旗下手遊表現推動收入及利潤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元
【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款