【大行報告】高盛：網易3月ARPU按月翻倍 旗下手遊表現推動收入及利潤

高盛表示，網易（09999）旗下手遊表現良好，其3月的每戶平均收入（ARPU）按月升一倍，推動收入及利潤上升。該行將公司2023至2025年遊戲收入預測上調2%至3%，淨利潤預測上調2%以反映槓桿水平改善及營銷開支有限擴張，目標價從160元調升至167元，評級「買入」。網易周五（14日）收報145.4元，升幅3%。

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該行指出，公司旗下休閒競技手遊《蛋仔派對》表現向好，留存率接近騰訊王牌手遊《王者榮耀》，同時已獲版號的手遊《逆水寒》關注度持續提高，預約人數已達2,600萬預註冊用戶群，預計將成為網易首款AI賦能的MMORPG。





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高盛考慮到網易未來一年預測市盈率達到17倍，低於該行覆蓋的中國A股同業平均20倍以上，以及美國和日本同業的19至20倍水平，認為其股價仍有合理上升空間。該行預測公司今年首季收入將按年增長9%至257億元人民幣，其中遊戲收入受手遊收入增長14%所帶動，料按年升8%。





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記者：鄭昊彤