  • 26°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券

理財智慧 15:39 2023/04/14

分享：

分享：

2023消費券首期3,000元將於周日（16日）派發，同日為領取新一期車船交通津貼日子。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成今日（14日）在電台節目表示，按照八達通系統，將會先領取交通津貼，之後才可領取消費券。

李文成表示，市民拍卡會先領取交通津貼，再拍卡才會領取消費券。如果八達通卡內儲值額已達到3,000元限額，餘額可以於八達通有足夠空間時領取。

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲總值$20現金券【見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

他又表示，首期消費券的領取限期是9月30日，巿民有5個月時間使用3,000元，之後再領取第二期消費券。

李文成又提醒，如果巿民擁有不只一張八達通，需留意要使用去年成功登記的八達通，到相關服務站拍卡領取；小部份去年退回或遺失八達通，並已登記更改手續的話，亦需要用新登記的八達通領取消費券。現時辦理更新領取工具的手續，一般大約兩、三星期可完成手續。

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 電子消費券 經濟 香港 八達通

上一篇文章

【2023消費券】Pinkoi推消費券限定優惠　購物滿額即送$40＋全單再減$65

下一篇文章

【券商點睇】特許經營銷售增長較顯著 周黑鴨逆勢擴店 維持買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元
【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款