【2023消費券】消費券周日派發　八達通需拍2次卡　先領交津後領消費券

2023消費券首期3,000元將於周日（16日）派發，同日為領取新一期車船交通津貼日子。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成今日（14日）在電台節目表示，按照八達通系統，將會先領取交通津貼，之後才可領取消費券。

李文成表示，市民拍卡會先領取交通津貼，再拍卡才會領取消費券。如果八達通卡內儲值額已達到3,000元限額，餘額可以於八達通有足夠空間時領取。

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他又表示，首期消費券的領取限期是9月30日，巿民有5個月時間使用3,000元，之後再領取第二期消費券。

李文成又提醒，如果巿民擁有不只一張八達通，需留意要使用去年成功登記的八達通，到相關服務站拍卡領取；小部份去年退回或遺失八達通，並已登記更改手續的話，亦需要用新登記的八達通領取消費券。現時辦理更新領取工具的手續，一般大約兩、三星期可完成手續。

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