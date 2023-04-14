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【中核系】中核國際：核能具發展優勢　未來重點關注在產鈾礦項目

股市 16:22 2023/04/14

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【中核系】中核國際：未來重點關注在產鈾礦項目

中核國際 （02302） 主席、非執行董事王成表示，俄烏戰事令能源安全備受關注，不少原定停止運作的核電廠也被迫復產，部分國家甚至加大在核能的投資，未來對核能及其原料天然鈾的發展充滿信心。王成續指，核能在穩定性方面具有優勢，並非如其他新能源般，受風力、光源等外部因素影響。

天然鈾現貨價格出現波動，去年現貨價格自福島事故以來，飆升至歷史高位。王成指，去年天然鈾用戶需求增加，是推升價格的原因之一，今年鈾價則因地緣因素等原因難以預測。

重點關注在產鈾礦項目

公司秘書李守仁表示，中核國際主要聚焦天然鈾貿易，大部分收入涉海外市場，其餘五分之一是向母企中國鈾業股份、中核集團旗下的核電企業供應銷售，未來將繼續尋找鈾礦資源，重點關注在產鈾礦項目，擴大鈾貿易業務。

關於公司在蒙古採礦項目的法律訴訟，王成表示，蒙古礦產部及各方代表已成立工作委員會，協助解決有關勘探許可證已到期的爭議。

此外，提及核能安全性問題，執行董事、行政總裁張義表示，核能發展不斷改進，安全及性能不斷完善，核洩漏的風險大大減少，又指當年切爾諾貝利爾事件是技術尚未成熟所致。

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記者：伍鍵文

港股 中國市場 核能 新能源 中國 中核國際（02302）
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