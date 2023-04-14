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【AWS推AI】AWS推Amazon Bedrock　成使用生成式AI新渠道

科技 15:04 2023/04/14

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AWS推出Amazon Bedrock及Amazon Titan模型，冀提升業務效率及變革產品與服務。

生成式AI愈趨普及，基礎模型透過機器學習，配合大量數據訓練能生成新內容，包括對話、故事、影片和圖像等。而電子商務企業巨頭亞馬遜子公司亞馬遜網路服務公司（AWS）致力推動生成式AI技術，推出Amazon Bedrock及Amazon Titan模型，冀提升業務效率及變革產品與服務。

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Amazon Bedrock允許用家透過API存取來自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亞馬遜的基礎模型，並透過可擴充、安全且可靠的AWS託管服務使用一系列文本及圖像的基礎模型，其中包括Amazon Titan。但目前Bedrock只提供有限度試用。

Bedrock技術支援能極易客製化，用家只需向Bedrock提供Amazon S3中最少20個已標註資料樣本，工具可針對特定指令微調模型，過程無需備注大量數據。加上，Bedrock無伺服器，用戶毋需管理任何基礎設備，可選擇適合業務的模型，並透過AWS工具，將客製化模型加入自身應用程式中。

而Titan模型則有兩個，第一個是針對總結、文本生成（如原創博客文章）、分類、開放式問答和資訊擷取等的生成式語言模型。第二個是專注於文本嵌入（embeddings），能將文本（字詞、短語甚至大篇幅文章）翻譯成含語義的數值（即embeddings嵌入編碼）。這種模型雖不能生成文本，但由於編碼對比較文字匹配有助模型產生更相關、更符合情境的結果，加強個性化推薦和搜尋等功能。Titan模型更能識別和刪除用戶客製模型資料中的有害內容，並拒絕用家輸入不當內容，亦能過濾模型輸出結果中的不當內容，如仇恨言論、髒話和語言暴力。

AWS亦推AI雲端設備Amazon EC2 Trn1n和Amazon EC2 Inf2

AWS持續研發自家芯片，推動更高要求的機器學習訓練。AWS Trainium和Inferentia晶片可以更低成本地在雲上執行模型訓練和推論。由Trainium支援的Trn1執行個體與其他任何EC2執行個體相比，可節省高達50%的訓練成本，並經過優化，可以在與高達800Gbps的第二代EFA（彈性結構適配器）網絡相連的多個伺服器上分發訓練任務。

【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？

責任編輯：歐朗欣

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