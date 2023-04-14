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外國新娘公審婚禮女賓客 炮轟對方著白色喱士長裙滿場飛

環球社會熱點 15:15 2023/04/14

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外國一名新娘子於網絡討論區Reddit發文，公審一名出席其婚禮的女賓客。新娘炮轟該名女賓客穿著色喱士長裙到場，更滿場飛與新娘父母和多名賓客合照，讓她感覺被搶風頭。

Lady Gaga任總統藝術與人文委員會主席 佐治古尼亦是成員 【下一頁】

新娘發布幾張婚禮當日照片，為免泄露身份，用表情符號遮蓋眾人的樣貌。

    點擊圖片放大
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其中一張照片顯示新娘本人穿著V領無袖喱士婚紗站在中間，左邊的新郎穿著銀色西裝。

至於女賓客站在新娘右邊，她穿著企領長袖白色喱士長裙，戴上紅色禮帽及拎著法國名牌Dior經典款Lady Dior手袋。

新娘透露該名女賓客是其母親的好友，形容對方是一名小丑（clown）。她強調婚禮前已特別要求賓客避免穿著白色服裝，而她所處地區通常有人出席婚禮都不應選擇紅色服裝及配飾。

Lady Gaga任總統藝術與人文委員會主席 佐治古尼亦是成員 【下一頁】

新娘批評女賓客一直搶鏡頭，一有機會就主動和新娘父母及其他人合照。女賓客甚至兩度向新娘索取婚禮照片，但遭其拒絕。

不少網民都留言批評女賓客衣著太過火，出席婚禮仍選擇一襲白色喱士長裙，明顯是想搶新娘子風頭。

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責任編輯：鄭錦玲

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