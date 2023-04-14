美總統藝術與人文委員會星光熠熠 Lady Gaga任聯合主席

現年80歲的美國總統拜登（Joe Biden）周四（13日）宣布，任命荷里活巨星Lady Gaga和奧斯卡得獎電影製片科恩（Bruce Cohen），一同出任總統藝術與人文委員會（President's Committee on the Arts and Humanities，PCAH）聯合主席。

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拜登亦同時公布委員會成員名單，包括荷里活型佬佐治古尼（George Clooney）和女演員兼製片Kerry Washington，可謂星光熠熠。

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現年37歲的Lady Gaga多年來一直和拜登保持良好關係，更曾在拜登2021年就職典禮上獻唱國歌。兩人亦在2016年時，亦一同參加「It's On Us」活動，呼籲關注大學校園性侵問題。

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PCAH於1982年由已故前總統列根（Ronald Reagan）政府成立，旨在向總統提供文化政策方面的意見，加強美國政府對藝術、人文、博物館和圖書館的支援。白宮指在過去40年間，PCAH在藝術人文、文化外交和創意經濟發展中發揮重要作用。

PCAH成員由美國總統直接任命，一般都會是傑出的藝術家、學者及慈善家充任。按照傳統，第一夫人會擔任名譽主席。前總統特朗普（Donald Trump）於2017年時，曾計劃撤銷委員會，但其後被拜登恢復。

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責任編輯：李俊儀