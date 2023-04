美總統藝術與人文委員會星光熠熠 Lady Gaga任聯合主席

現年80歲的美國總統拜登(Joe Biden)周四(13日)宣布,任命荷里活巨星Lady Gaga和奧斯卡得獎電影製片科恩(Bruce Cohen),一同出任總統藝術與人文委員會(President's Committee on the Arts and Humanities,PCAH)聯合主席。

拜登亦同時公布委員會成員名單,包括荷里活型佬佐治古尼(George Clooney)和女演員兼製片Kerry Washington,可謂星光熠熠。

現年37歲的Lady Gaga多年來一直和拜登保持良好關係,更曾在拜登2021年就職典禮上獻唱國歌。兩人亦在2016年時,亦一同參加「It's On Us」活動,呼籲關注大學校園性侵問題。

PCAH於1982年由已故前總統列根(Ronald Reagan)政府成立,旨在向總統提供文化政策方面的意見,加強美國政府對藝術、人文、博物館和圖書館的支援。白宮指在過去40年間,PCAH在藝術人文、文化外交和創意經濟發展中發揮重要作用。

PCAH成員由美國總統直接任命,一般都會是傑出的藝術家、學者及慈善家充任。按照傳統,第一夫人會擔任名譽主席。前總統特朗普(Donald Trump)於2017年時,曾計劃撤銷委員會,但其後被拜登恢復。

