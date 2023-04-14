▲ 【阿里巴巴9988】淘寶天貓集團據報率先完成組織變革 全面獨立經營管理

內地科網巨頭阿里巴巴 （09988） 啟動「1+6+N」的組織變革，有內媒指，六大業務集團之一、涵蓋內地電商的淘寶天貓商業集團已經按照新組織架構進入正式運轉，隨著客服、技術、人力、財務等原阿里巴巴集團中台團隊整體或部分劃入，淘寶天貓集團具備人財事完整獨立建制，實現淘寶天貓集團的全面獨立經營管理。

報道指，兩周前，阿里巴巴開啟「最重要組織變革」，戴珊主導淘寶天貓集團在6大集團中率先完成了自己的組織設計。淘寶天貓方面稱，戴珊此次調整提出的主導理念，是「所有架構圍繞為用戶提供價值來設計」。

首頁、搜索、直播三大用戶產品不變

據報，淘寶天貓架構延續戴珊以消費者體驗為核心的經營思路。在用戶端，首頁、搜索、直播三大用戶產品不變；在行業運營端，繼續按照行業消費特點、用戶需求場景分類管理、分類運營，成立三大行業發展部，分別由七公（汪海）、奧文（劉鵬）和一漫（劉一曼）負責，向CEO戴珊匯報。

據內部消息，戴珊在內部反覆強調以更快速度貼近用戶、貼近市場、自我變革的決心：「如果你只能聽一個人的聲音，那就听用戶的聲音」。

三大行業發展部

1）行業發展一部由七公負責，聚合覆蓋全國產業帶的多元供給能力，包括淘寶服飾、潮玩、寵物、企服等行業，凸顯非標及特色商品，以豐富供給為特點； 2）行業發展二部由奧文負責，融合平台作為海內外品牌主陣地優勢，包括消電、天貓服飾、家裝家居、美妝、運動戶外等行業，天貓國際、天貓奢品等業務，以品牌喜愛度為消費者決策主因； 3）行業發展三部由一漫負責，包括淘鮮達、天貓超市、淘菜菜等業務及食品生鮮行業，提供明日達、半日達、小時達等多種履約服務，以日常購物需求和時效為消費決策主因。

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編輯：李哲毅