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新加坡今年首季GDP按年升0.1% 遜於預期

環球社會熱點 13:30 2023/04/14

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新加坡貿易及工業部（MTI）周五（14日）公布初步經濟數據，由於全球經濟放緩且通脹居高不下，拖累製造業，當地今年首季僅增長0.1%，較上一季度的2.1%大幅放緩。新加坡首季GDP增長不但遜於此前市場預測的0.6%，經季節性調整後亦按季下滑0.7%。

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新加坡2022年第4季度增長2.1%，去年整體增長3.6%，較2021年的7.6%大幅下降。當地預料今年經濟增長將介乎0.5%至2.5%，並指雖然航空和旅遊相關行業增長有所改善，但因全球經濟普遍放緩，出口主導行業依然疲軟。

新加坡首季製造業按年收縮6%，亦較上季的收縮2.6%有所惡化。MTI表示，製造業疲軟是因為整個群體產量下降導致。季度調整後，製造業首個季度收縮5.2%，繼去年第4季的增長1%後出現逆轉。

批發零售業和倉儲運輸亦收縮1.1%，同樣繼上季的2.4%增長後出現逆轉，分析指新加坡商品出口下降。信息通訊、金融保險和專業服務業正增長1.9%，增長較上季的2.5%有所放緩。至於酒店和食品服務、房地產、行政支援則增長6.7%，延續上季9%的增幅。

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英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）高級經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）表示，全球經濟環境對新加坡經濟造成沉重壓力，出口主導型的製造業和服務業依然疲軟。相對而言，受惠於旅客增長，酒店和餐飲業表現較好，建築業表現亦不俗。但隨著發達經濟體走弱，未來數個季度增長趨勢將難以維持。

霍姆斯亦指，已有跡象顯示新加坡國內消費亦開始減弱。隨著外部壓力蔓延和貨幣政策收緊影響，質疑國內消費能否抵消影響。他亦指新數據證實，研究院此前曾預計新加坡今年經濟增長0.7%，但或將下調至0%至0.5%之間，低於政府預期。

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責任編輯：李俊儀

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