  • 27°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

LVMH創辦人身家升破1.64萬億 擴大領先馬斯克

環球社會熱點 12:35 2023/04/14

分享：

分享：

2023年新全球首富﹑法國奢侈品巨頭LVMH集團創辦人Bernard Arnault近日身家再次上升，估計已達接近2,100億美元（約1.648萬億港元），擴大與第二名Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的距離。

BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗 【下一頁】

《彭博社》報稱，Bernard Arnault的資產在周四（13日）增加約120億美元（約9,420億港元），乞創下他個人資產單日第二高增長。Bernard Arnault身家近乎2,100億美元，成為首位非美國人達成此里程碑。

Bernard Arnault的升幅源於LVMH同日公布季度業績，在內地消費者於疫情後需求回升，大舉購買奢侈品下，帶動LVMH銷量飈升。

Google前CEO反對暫停發展AI 「只會有利中國」 【下一頁】

按彭博富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克同日身家增加約38億港元（約298億港元），總身家再次達1,800億美元，與Bernard Arnault的差距被拉開。

馬斯克因受累去年10月以440億美元收購社文平台Twitter，以及Tesla股價暴跌，身家按年下跌了18%，降至1,800億美元，但仍為全球第二富豪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

白宮職員允買Twitter「藍剔」 需自己找數
2023/04/01
白宮職員允買Twitter「藍剔」 需自己找數
Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制
2023/03/29
Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
2023/03/21
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
馬斯克笑肌肉萎縮症員工 「唔做嘢」捱轟後急道歉
2023/03/08
馬斯克笑肌肉萎縮症員工 「唔做嘢」捱轟後急道歉
LV新廣告有藍白紅旗 烏方指控有支持俄羅斯侵略之嫌
2023/03/07
LV新廣告有藍白紅旗 烏方指控有支持俄羅斯侵略之嫌

你可能感興趣

白宮職員允買Twitter「藍剔」 需自己找數
17:09 2023/04/01
白宮職員允買Twitter「藍剔」 需自己找數
Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制
16:08 2023/03/29
Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
09:05 2023/03/21
馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲
網絡熱話 法國 美國 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

馬斯克拎100萬狗狗幣打賭 不忿被傳有錢仔家有寶礦

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】歐盟增87億軍援 俄或拒延長烏糧食出口協議（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程
新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散
北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散
阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款