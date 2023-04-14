LVMH創辦人身家升破1.64萬億 擴大領先馬斯克

2023年新全球首富﹑法國奢侈品巨頭LVMH集團創辦人Bernard Arnault近日身家再次上升，估計已達接近2,100億美元（約1.648萬億港元），擴大與第二名Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的距離。

BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗 【下一頁】

《彭博社》報稱，Bernard Arnault的資產在周四（13日）增加約120億美元（約9,420億港元），乞創下他個人資產單日第二高增長。Bernard Arnault身家近乎2,100億美元，成為首位非美國人達成此里程碑。

Bernard Arnault的升幅源於LVMH同日公布季度業績，在內地消費者於疫情後需求回升，大舉購買奢侈品下，帶動LVMH銷量飈升。

Google前CEO反對暫停發展AI 「只會有利中國」 【下一頁】

按彭博富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克同日身家增加約38億港元（約298億港元），總身家再次達1,800億美元，與Bernard Arnault的差距被拉開。

馬斯克因受累去年10月以440億美元收購社文平台Twitter，以及Tesla股價暴跌，身家按年下跌了18%，降至1,800億美元，但仍為全球第二富豪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培