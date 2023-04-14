馬斯克拎100萬狗狗幣打賭 不忿被傳有錢仔家有寶礦

電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）生於南非，外界屢傳他為富家子出身，家族在南非有祖母綠寶石礦。馬斯克似乎不忿屢受謠言困擾，於社交媒體Twitter開出100萬枚狗狗幣打賭，要求網民證明其家族的寶礦存在。

高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽 【下一頁】

馬斯克來自一個中產家庭，母親Maye是模特兒和營養師，而父親Errol是工程師和地產商。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

多年來坊間不時有報道指，Errol名下有一個祖母綠寶石礦，指馬斯克為富家子。

網民DogeDesigner早前於Twitter發文，聲稱馬斯克名下從來沒有祖母綠寶礦，向所有媒體開價69.420個狗狗幣，要求媒體提供馬斯克家族寶礦存在的證據。

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年 【下一頁】

馬斯克也跟機，開出100萬個狗狗幣要求網民提供證據。狗狗幣最新報0.09024美元，升8.15%，馬斯克開出的100萬個狗狗幣市值接近70.4萬港元。

不過也有網民反駁馬斯克，指馬斯克曾於2014年接受《福布斯》（Forbes）採訪時，聲稱其父在贊比亞一個祖母綠寶石礦中也有股份。但該篇報道其後遭到封存。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲