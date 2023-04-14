【iPhone 15】印度Tata集團陸續收購工廠　為組裝iPhone 15做好準備

▲ 近日有消息指，印度Tata收購台資公司緯創資通位於印度的工廠，之後或繼續收購和碩聯合科技iPhone生產線，為今年下半年代工生產iPhone 15做好準備。

印度Tata集團財雄勢大，近日有消息指，該巨企就收購台資公司緯創資通位於印度的工廠，之後或繼續收購和碩聯合科技iPhone生產線，為今年下半年代工生產iPhone 15做好準備。

據外媒GIZMOCHINA報道，Tata集團收購緯創的印度工廠已進入最後階段，月底將完成價值5億印度盧比（約4,800萬港元）交易。該工廠位於印度卡納塔克邦，有8條生產線，組裝iPhone 12和iPhone 14系列電話。

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近年，印度製造對蘋果的重要性日漸提高，Apple的供應鏈如富士康、和碩聯合科技、緯創資通都開始設廠生產Apple產品，消息指緯創將工廠售予Tata集團後，富士康與和碩將繼續擴張及提高iPhone產能。印度政府近年亦致力推動本土成為製造業樞紐，加上Apple有意減少依賴中國製造，TaTa亦對Apple代工產品興趣日濃。

甚至有傳聞指Tata收購完緯創工廠後，將進一步收購和碩聯合科技的iPhone生產線，為下半年稍晚代工生產iPhone 15做好準備。工廠收購完成後，Tata亦會重整該工廠架構，或裁去2,000名工人，以及4至5名高層和400名中層管理人員職務。

責任編輯：李彥煒

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