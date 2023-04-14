【ChatGPT監管】歐洲數據保護委員會成立專責小組　擬制定政策處理ChatGPT私隱問題

生成式人工智能（Generative AI）工具如ChatGPT引領風潮的同時，也帶來無數爭議。面對ChatGPT私隱安全問題，歐洲多國也陸續採取行動限制ChatGPT的使用，包括歐盟數據保護委員會（EDPB）、法國及西班牙監管機構均相繼宣布，對ChatGPT展開監管行動。

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據路透社報道指，EDPB已成立ChatGPT特別專責小組，旨在幫助各國應對ChatGPT等AI機械人相關的私隱問題，並加強監管機構的合作，予數據保護機構採取執法行動的機會且交換信息。報道引述消息人士指，歐盟成員國是次目的並不是要懲罰OpenAI，或影響OpenAI的發展，而是制定出透明的通用政策。

與此同時，法國國家信息自由委員會（CNIL）也表示，在近日收到投訴後，已啟動正式程序對ChatGPT展開調查。西班牙國家數據保護局也發表聲明，稱因ChatGPT或違反法律行為，目前已經正式對ChatGPT展開初步調查。

美民主黨提交草案 解決國家安全問題

除了歐盟國家，美國參議院多數黨領袖Chuck Schumer也宣布，將提交一份AI規定框架草案，解決國家安全及教育問題，以防AI對美國造成潛在的災難性損害，同時確保美國在這項變革性技術方面取得進步並處於領先地位。

舒默建議，屆時公司需在公開發布或更新之前，允許獨立專家審查及測試AI技術，同時也要允許用戶取得調查結果。而草案需要得到國會及白宮的批准，預計需要數月或更長時間。

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責任編輯：曾曉汶

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