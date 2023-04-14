  • 27°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT監管】歐洲數據保護委員會成立專責小組　擬制定政策處理ChatGPT私隱問題

科技 13:00 2023/04/14

分享：

分享：

生成式人工智能（Generative AI）工具如ChatGPT引領風潮的同時，也帶來無數爭議。面對ChatGPT私隱安全問題，歐洲多國也陸續採取行動限制ChatGPT的使用，包括歐盟數據保護委員會（EDPB）、法國及西班牙監管機構均相繼宣布，對ChatGPT展開監管行動。

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類

【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞

據路透社報道指，EDPB已成立ChatGPT特別專責小組，旨在幫助各國應對ChatGPT等AI機械人相關的私隱問題，並加強監管機構的合作，予數據保護機構採取執法行動的機會且交換信息。報道引述消息人士指，歐盟成員國是次目的並不是要懲罰OpenAI，或影響OpenAI的發展，而是制定出透明的通用政策。

與此同時，法國國家信息自由委員會（CNIL）也表示，在近日收到投訴後，已啟動正式程序對ChatGPT展開調查。西班牙國家數據保護局也發表聲明，稱因ChatGPT或違反法律行為，目前已經正式對ChatGPT展開初步調查。

美民主黨提交草案　解決國家安全問題

除了歐盟國家，美國參議院多數黨領袖Chuck Schumer也宣布，將提交一份AI規定框架草案，解決國家安全及教育問題，以防AI對美國造成潛在的災難性損害，同時確保美國在這項變革性技術方面取得進步並處於領先地位。

舒默建議，屆時公司需在公開發布或更新之前，允許獨立專家審查及測試AI技術，同時也要允許用戶取得調查結果。而草案需要得到國會及白宮的批准，預計需要數月或更長時間。

【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃
2023/04/12
【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署
2023/04/11
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
2023/04/11
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果
2023/04/10
【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果

你可能感興趣

【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃
11:52 2023/04/12
【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署
15:03 2023/04/11
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
11:34 2023/04/11
【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準
人工智能 科技產品 人權 國防 網絡保安 氣候暖化 地緣政治 5G 手機Apps 科技戰

下一篇文章

【iPhone 15】印度Tata集團陸續收購工廠　為組裝iPhone 15做好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動超跑】超級跑車品牌林寶堅尼將推首部電動車款Grand Tourer
【電動超跑】超級跑車品牌林寶堅尼將推首部電動車款Grand Tourer
【加密貨幣】股神巴菲特：比特幣只是賭博遊戲代幣　無實際價值
【加密貨幣】股神巴菲特：比特幣只是賭博遊戲代幣　無實際價值
【WhatsApp功能更新】WhatsApp更新三大保安功能　確保用戶帳號安全
【WhatsApp功能更新】WhatsApp更新三大保安功能　確保用戶帳號安全
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
HONOR Magic5 Pro 「鷹眼相機」正式登陸香港　售價7299港元起
HONOR Magic5 Pro 「鷹眼相機」正式登陸香港　售價7299港元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款