【華為香港】拓產業學術科研合作　協助建數字優先框架

▲ 香港華為國際有限公司行政總裁鄧水根強調，本港有得天獨厚的優勢，就是一國兩制及全球化舒適生活的環境，能吸引外籍高端人才。

近年政府致力打造香港成為國際創科中心，吸引各地高新科技企業及人才來港發展。在港發展已有27年的華為，近年更高調發展香港市場，以及從香港走向國際。



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香港研究所逾300人 涵蓋AI及芯片技術

香港華為國際有限公司行政總裁鄧水根表示，華為在香港極積參與產業、學術及科研3大合作。前者主要涉及將ICT（資訊及通訊科技）技術及創新數字服務引入香港，近期較受注目的包括數字政府、雲計算及人工智能等。學術合作方面，主要是與大學及教育機構合作培訓ICT人才，如舉辦ICT人才大賽等。

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另一亮點是科研合作，早於2008年已成立香港研究所，由幾十人開始，現時已有逾300人。鄧水根透露，該所研究的內容已涵蓋算法、人工智能、微電子、芯片技術方向。他強調，華為在海外也有成立研究所，且重點不同，如意大利有不少微波的人才，故當地的研究所也是以此方向發展，也是華為重要的研究所，而其研究成果會投入至華為全球的產品綫之中。



助香港建類似「一網通辦」系統

他強調，香港有得天獨厚的優勢，就是一國兩制及全球化舒適生活的環境，能吸引外籍的高端人才，香港的研究成果也有在手機、5G上使用。至於未來12至18個月的發展，他認為香港要構建一個數字優先的框架，華為與政府不斷交流。他指內地有「一網通辦」，人民只需掃一次臉就可辦好證件，香港在這方面仍有距離，華為正協助港府及機構做相關規劃。



香港華為國際有限公司香港代表處戰略與市場營銷副行政總裁黃家恆表示，香港有不少全球頂尖的半導體及人工智能人才。而華為在香港的研發領域，除了人工智能及半導體外，還有無綫。他指不少研究成果可以在香港較多樣性及複雜的環境下，進行商業化認證。



編輯：梁巧恩