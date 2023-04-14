▲ 【恒大危機】恒大汽車傳集資反響平淡 憂核心資產轉讓繁複

資金鏈斷裂的恒大新能源汽車 （00708） 據報正在尋求集資，以運作其天津廠房，外電引述消息指，由於恒大新能源部分條款讓潛在投資者望而卻步，其集資提議反響平平。

由於恒大汽車產量實際上陷入癱瘓，大多數潛在投資者轉為關注恒大汽車核心資產，即汽車製造許可證，原因是內地監管機構試圖限制更多企業進入過度擁擠的電動車領域。然而，許可證轉讓涉及眾多文件，過程複雜，讓潛在投資者卻步。

知情人士表示，恒大汽車希望至少有部分參與汽車生產的管理團隊繼續留任，但惹來數位潛在新投資者不滿，這些投資者更願意從頭開始，而不是繼承員工。

許可證受讓人須證財力

報道解釋，任何汽車製造許可證的轉讓也需要得到批准，要求受讓人證明財務和技術能力，並表明他們滿足嚴格銷售記錄要求。

雖然恒大總部所在的廣東省官員願意讓新投資者進場協助恒大新能源在廣州南沙工廠恢復生產，但事實上汽車製造許可證是恒大新能源在天津註冊。知情人士補充，此舉或會令情況更復雜。

天津工廠恢復產能須時

報道指，任何新投資者首先需要恢復天津工廠至少 80% 的產能，即每年約 40,000 輛汽車，這需要時間和金錢。

恒大新能源上月曾披露，正正在尋求超過 290 億元（人民幣，下同）融資，但沒有詳細說明何時何地可以籌集這些資金。當時恒大新能源表示，即使有新的注資，2023年至2026年仍將出現50億元至70億元的累計負現金流。

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編輯：李哲毅