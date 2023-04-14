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【券商點睇】特許經營銷售增長較顯著 周黑鴨逆勢擴店 維持買入評級

股樓投資 11:56 2023/04/14

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天風證券指，周黑鴨（01458）去年進一步加強綫下門店在新市場的拓展及成熟市場的滲透，截至去年底，共有門店3,429家，按年增加648家；去年又開始探索社區店模式，目前全國社區店總數已達792家，覆蓋全國109個城市。

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

另一方面，公司努力打造新產品，新品終端銷售額貢獻率從1.6%提升至20%。去年成功推出新一代大單品蝦球，蝦球單品實現高速增長，終端銷售額超過2.3億元（人民幣，下同），同時推出微辣系列口味覆蓋主流消費人群，滿足消費者多元需求。生產方面，華西工廠將於今年投入運營，五大中心共同支撐前端業務需求，並可實現靈活調配，提升門店送達效率。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，公司推出特許經營2.0版本，降低加盟門檻，順應消費特性，受到經銷商歡迎，實現了逆勢擴店。今年公司計劃新開1,000家店，其中一半新店預計將為社區店。基於公司品牌力強，產品持續迭代，供應鏈持續優化，有望進入發展快車道，預計今明兩年淨利潤為2億元、4億元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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