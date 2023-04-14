【A股點睇】機構持倉展示Q2投資路徑 基金布局地產鏈板塊

據內地報道，多家基金公司陸續發布第二季投資策略。隨着上市公司相繼披露第一季業績，本季市場投資主綫愈加清晰，地產鏈、製造業產業升級、資訊科技等領域值得重點關注。例如，光大保德信基金認為，國內經濟在恢復通道中，政策偏中性，居民消費恢復以場景修復為主。

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

中信保誠基金指，庫存周期於第二季或見底，下半年關注經濟內生動力的修復，尤其應結合外需判斷經濟復甦的強度。 具體的投資配置方向，中歐基金表示隨着地產成交改善得到數據驗證，居民購房預期逐步扭轉，地產鏈相關板塊如建材、家電家居、鋼鐵等行業值得關注。此外，考慮到今年內需強於外需，且制造業工企利潤結構逐漸優化，可以留意製造業中受益於疫後復甦、產業升級等相關板塊。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中歐基金又表示，電子板塊整體估值位於歷史底部水平，中期視角下，資訊科技板塊值得關注。在信創政策加碼的背景下，計算機相關產業鏈值得關注。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛