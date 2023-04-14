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【A股點睇】機構持倉展示Q2投資路徑 基金布局地產鏈板塊

股樓投資 11:54 2023/04/14

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據內地報道，多家基金公司陸續發布第二季投資策略。隨着上市公司相繼披露第一季業績，本季市場投資主綫愈加清晰，地產鏈、製造業產業升級、資訊科技等領域值得重點關注。例如，光大保德信基金認為，國內經濟在恢復通道中，政策偏中性，居民消費恢復以場景修復為主。 

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

中信保誠基金指，庫存周期於第二季或見底，下半年關注經濟內生動力的修復，尤其應結合外需判斷經濟復甦的強度。 具體的投資配置方向，中歐基金表示隨着地產成交改善得到數據驗證，居民購房預期逐步扭轉，地產鏈相關板塊如建材、家電家居、鋼鐵等行業值得關注。此外，考慮到今年內需強於外需，且制造業工企利潤結構逐漸優化，可以留意製造業中受益於疫後復甦、產業升級等相關板塊。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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中歐基金又表示，電子板塊整體估值位於歷史底部水平，中期視角下，資訊科技板塊值得關注。在信創政策加碼的背景下，計算機相關產業鏈值得關注。

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責任編輯：林衛

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