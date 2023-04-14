【券商點睇】短期將加大研發投入 中生製藥目標價遭下調

浦銀國際證券預計，中生製藥（01177）短期內將在研發上加大投入、包括正式收購F-Star後的新增投入，因此下調2023至2024年的盈利預測2%和10%，調低目標價至5.5元，對應2023年預測市盈率為25.3倍，維持「買入」評級。

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該行引述公司未來指引，今年收入增速雙位數；2023至2025年創新藥收入佔比達到30%、35%、40%以上，2023年創新藥收入達到百億；2022至2030年收入的複合年增長率為12%至15%，2030年收入達千億左右，創新藥和海外業務分別貢獻約60%和15%；2023年完成五項產品引進交易，聚焦非腫瘤領域。

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公司與康方生物（09926）共同開發的PD-1單抗藥物「安尼可」在澳洲、新西蘭、東南亞11國等地的權益授權給Specialised Therapeutics，合作總對價約7,300萬美元，在授權地區另有15%的銷售提成。該行預計，此後合作伙伴將快速推進「安尼可」在授權地區的註冊上市，最大化產品全球商業化價值、並對中生製藥的利潤產生積極貢獻。

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責任編輯：林衛