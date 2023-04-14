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高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽

環球社會熱點 11:46 2023/04/14

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高盛（Goldman Sachs）內部近日流傳名為「展現真實自我」（bring your authentic self）指引手冊，內容指導員工使用正確性別代名詞。

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年 【下一頁】

手冊中不但列出常見的「她/她的/她自己」（she/her/hers/herself）、「他/他的/他自己」（he/him/his/himself）和「他們/他們的/他們自己」（they/them/their/themself），亦列出另一組性別中立代名詞「ze/zir (zem) / zirs (zes) / zirself (zemself)」，即去性別後的代名詞。

手冊更舉例教導員工，如「ze去商場，我曾和zir / zem交談過，蘋果屬於 zirs / zes的」。據悉手冊於2019年首次推出，建議員工在日常對話中，盡可能使用具有性別包容的詞彙，並指熟能生巧，建議員工私底下亦加以練習。

英公務員心理健康病假按年增38% 工會歸咎低人工 【下一頁】

但有內部人士表示，高盛過去一直由傳統守舊男性文化主導，突然引入「覺醒」（woke）價值感令人難以接受。更有內部人士指，高盛內不存在「真實自我」，對於剛入職的員工而言，保持低調努力工作才是一個人「在高盛的自我」（Goldman self）。

曾有逾千名女性去年指控高盛男性高層性騷擾或性侵，惟當時公司一度試圖掩蓋事件。是次發放性別代名詞手冊亦被員工批評做法虛偽，有美媒引述內部消息人士指，高盛或有更多問題需要處理，包括此前的女性性騷擾指控等。

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責任編輯：李俊儀

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