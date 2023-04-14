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【Twitter】Twitter Super Follows變Subscriptions　不損創作者未來12個月盈利

科技 11:42 2023/04/14

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Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨（13日）宣布將重塑品牌，以Subscriptions取代原有Super Follows計劃，預期以更優惠條件吸引創作者使用。

社交平台Twitter在2021年推出Super Follows計劃，創作者能借此向用户收費，以提供獨家內容。Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨（13日）宣布將重塑品牌，以Subscriptions取代原有Super Follows計劃，並預期以更優惠條件吸引創作者使用。

收費計劃雖重新名為Subscriptions，但服務內容大致不變。Subscriptions訂閱內容暫時只增加長篇推文和長達數小時的影片，創作者依舊可向用户收取每月2.99美元（約23.5港元）、4.99美元（約39.2港元）、9.99（約78.4港元）的費用，向用戶提供獨家內容，如Twitter Spaces內的獨家聊天服務及訂閱者特殊徽章。據外媒《The Verge》報道，Twitter視新聞稿和其他Twitter功能為有潛質的內容，並希望能將其加入Subscriptions當中。

【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃

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Super Follows關注度一向較低，Elon Musk針對此點，在Subscriptions中向創作者開出更吸引條件，冀增加服務使用率。Elon Musk表示在未來12個月，Twitter將不會從創作者所收的訂閱費中抽成，即創作者能獲取扣除付費處理服務和平台收費後的所有盈利。預期創作者能在網頁版訂閱收取92%利潤，而在流動裝置平台的訂閱則只能收取70%作為盈利。

責任編輯：歐朗欣

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