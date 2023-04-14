▲ 【AMZN】亞馬遜CEO去年無獲授予新股 總薪酬大幅下降

美國科網企業同樣力求降本增效，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）在美證交會SEC提交披露文件，指出亞馬遜2022年未有向行政總裁Andy Jassy授予任何新股票，從而縮小CEO與普通員工之間的薪酬差距。

Jassy在2021年7月起由亞馬遜雲業務Amazon Web Services CEO晉升為集團CEO，亞馬遜在文件透露，Jassy基本工資由2021年的17.5萬美元增加到2022年的31.75萬美元，但總薪酬由2.127億美元降到130萬美元。

備案文件顯示，2022年亞馬遜全球員工薪酬中位數與 Jassy 的薪酬比率為1比38，2021年，該比率為1比6,474。亞馬遜表示，Jassy 的 2021 年獎勵股份最初價值 2.14億美元，已代表他未來幾年的大部分薪酬，故沒有計劃在 2023 年或去年授予更多股票。

亞馬遜CEO：成本削減會帶來回報

近月亞馬遜正努力應對通脹及經濟衰退擔憂，為了削減成本，亞馬遜表示將裁員 27,000人並削減部分股票獎勵。 Jassy在年度致股東信中表示，相信成本削減會帶來回報，亞馬遜的核心電子商務和雲計算業務仍有增長空間。

Jassy又表示，亞馬遜正在投資生成人工智能（AIGC）等新領域，認為LLM（大型語言模型）和AIGC對客戶、股東及亞馬遜來說將是一件大事，亞馬遜將正式開放可協助編寫電腦代碼的 CodeWhisperer 服務。

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編輯：李哲毅