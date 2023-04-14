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英財相寧承受罷工短期經濟損害 拒加薪憂長遠推高通脹

環球經濟金融 10:56 2023/04/14

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英國罷工潮延續，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）出訪美國華盛頓期間表明，政府寧願接受公營部門罷工造成的短期經濟損害，而非屈服加薪，以免薪金上升會持續推高通脹。

英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工 【下一頁】

英國國家統計局（ONS） 周四（13日）公布數據，顯示英國國内生產總值（GDP） 2月錄得零增長。數據反映公營部門罷工潮打壓經濟活動，並抵消生活成本危機下的消費者支出復甦。

侯俊偉承認，公營部門罷工是導致英國經濟於2月停滯不前的一大因素，又對英格蘭初級醫生本周為期四日的罷工深感遺憾。

他完全理解公眾對生活成本高昂感到憤怒，但指如果政府同意不合理的加薪要求，通脹的破壞性會更大，也只會持續更長時間。

IMF預測 英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%  【下一頁】

侯俊偉無意採取會加劇通脹的短期方案來阻止罷工，指民眾對物價升幅超越人工加幅感到憤怒，而通脹才是根源。

但他引用護士早前公開承諾下調加薪要求幅度為例，暗示如初級醫生願意下調加薪35%的要求，政府樂意與工會展開薪酬談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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