  • 25°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美21歲男被捕 疑為洩密文件源頭

環球社會熱點 11:11 2023/04/14

分享：

分享：

美國聯邦調查局（FBI）周四（13日）就官方機密文件外洩，拘捕21歲男子特謝拉（Jack Teixeira）。據悉，特謝拉為美國空軍國民警衛隊（Air National Guard）成員之一。

【俄烏戰爭】美外洩密件揭 俄僱傭兵圖向土耳其購武 【下一頁】

FBI表示，周四在麻省（Massachusetts）一幢住宅內執行獲准的執法行動。根據紀錄，在麻省家中被捕的特謝拉為當地Otis空軍國民警衛隊基地士兵，在2019年加入，擔任資訊科技專員。

司法部長加蘭（Merrick Garland）透露，特謝拉涉嫌參與在未經允許下取得﹑轉移及持有機密國防文件而被逮捕。司法部暫未公布起訴內容，但相信是刑事檢控，特謝拉將在周五（14日）出庭。

流傳的特謝拉被捕影片顯示，他當時身穿紅色短褲及軍綠色T恤，在多名全副武裝人員護送下，被扣上手銬押解離開。附近鄰居表示，特謝拉不似鬧事者，亦未曾展示極大情緒，今次似是愚蠢錯誤。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗 【下一頁】

據悉，特謝拉相信是流出美國機密文件的網絡聊天平台Discord群組的領袖。群組名為「Thug Shaker Central」，人數約20至30人，主要為青少年及年輕男性，多數熱衷於槍械﹑軍事用品及電視遊戲。

一名前群組成員聲稱，洩漏文件明顯是希望令其他同儕留下深刻印象，而非希望取得任何特定外交政策成果。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

兩成美國成人家人死於槍擊案 研究揭槍械暴力嚴重
2023/04/12
兩成美國成人家人死於槍擊案 研究揭槍械暴力嚴重
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
2023/04/11
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
2023/04/11
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為
2023/04/10
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為
美國援烏軍情密件外洩 五角大樓調查
2023/04/08
美國援烏軍情密件外洩 五角大樓調查

你可能感興趣

兩成美國成人家人死於槍擊案 研究揭槍械暴力嚴重
16:00 2023/04/12
兩成美國成人家人死於槍擊案 研究揭槍械暴力嚴重
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
18:57 2023/04/11
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
18:24 2023/04/11
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
罪案 國防 外交 網絡通訊 軍事 美國 FBI 空軍

上一篇文章

高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽

下一篇文章

英財相寧承受罷工短期經濟損害 拒加薪憂長遠推高通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程
新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生
【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散
北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散
阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
阿諾舒華辛力加出手填路坑 市政府揭好心做壞事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款