美21歲男被捕 疑為洩密文件源頭

美國聯邦調查局（FBI）周四（13日）就官方機密文件外洩，拘捕21歲男子特謝拉（Jack Teixeira）。據悉，特謝拉為美國空軍國民警衛隊（Air National Guard）成員之一。

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FBI表示，周四在麻省（Massachusetts）一幢住宅內執行獲准的執法行動。根據紀錄，在麻省家中被捕的特謝拉為當地Otis空軍國民警衛隊基地士兵，在2019年加入，擔任資訊科技專員。

司法部長加蘭（Merrick Garland）透露，特謝拉涉嫌參與在未經允許下取得﹑轉移及持有機密國防文件而被逮捕。司法部暫未公布起訴內容，但相信是刑事檢控，特謝拉將在周五（14日）出庭。

流傳的特謝拉被捕影片顯示，他當時身穿紅色短褲及軍綠色T恤，在多名全副武裝人員護送下，被扣上手銬押解離開。附近鄰居表示，特謝拉不似鬧事者，亦未曾展示極大情緒，今次似是愚蠢錯誤。

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據悉，特謝拉相信是流出美國機密文件的網絡聊天平台Discord群組的領袖。群組名為「Thug Shaker Central」，人數約20至30人，主要為青少年及年輕男性，多數熱衷於槍械﹑軍事用品及電視遊戲。

一名前群組成員聲稱，洩漏文件明顯是希望令其他同儕留下深刻印象，而非希望取得任何特定外交政策成果。

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責任編輯：吳漢培